公主道可疑車｜座駕兩被撞險成「三文治」　女司機：好似睇電影咁

何文田公主道有警員追截可疑車輛，曾擎槍及持警棍扑車，一名男警被車尾撞倒，受傷送伊利沙伯醫院救治，現場另有多部車受波及被撞，案件交由九龍城警區重案組跟進。其中一輛捱撞黑色私家車女司機，事發後與丈夫接受《香港01》訪問，女司機形容「直頭好似睇電影咁樣」，憶述自己當時見到有警車在前方截車，她於是停車，不料之後被涉案可疑車先後兩次撞到，導致「chok（扯）到頸」；又說當時見到最少「十個八個」警員擎槍指向可疑車，幸可疑車終被警員截停，未有第三次撞到其座駕，否則「我會夾喺個壆度」。



何文田公主道警方疑追截可疑車時，一名男警受傷送院，其間可疑車連環撞到多架車輛，包括易氏夫婦的黑色私家車（左前）。（梁偉權攝）

易氏夫婦的座駕事發時由易太駕駛，停在公主道往沙田方向右線。易太表示，她早在離開紅隧後，已見到有兩架警車在旁行駛，至事發位置時，其中一輛警車打斜停在左線及中線截車。由於右線沒有受阻，易太一度打算繼續駛前，但因警員打手勢，她遂停車「睇下咩環境」。

何文田公主道警方疑追截可疑車時，一名男警受傷送院，其間可疑車連環撞到多架車輛，其中一架受波及私家車的司機易太（左）與丈夫易先生受訪憶述事發經過。（梁偉權攝）

易太指，當時從倒後鏡見到有一部車「無着燈，好似由左邊一路係咁攝埋嚟」。該車駛近時，「我已經知道佢要撞埋嚟我哋度，我已經叫我老公坐穩啲」。可疑車輛第一次撞到夫婦的座駕後曾經停下，大批警員擎槍上前包圍該車，「叫佢停呀！」

可疑銀色私家車被大批警員擎槍包圍。（網上片段截圖）

由於擔心可疑車司機持械，夫婦急忙伏下躲避。不料可疑車倒後後再衝前，第二次撞向其座駕，結果她意外「chok（扯）到條頸」，又說另外幾架受波及車輛的司機也是「chok（扯）到頸」。

她形容座駕第二次被撞時，「嗰個撞擊好大」，將其座駕推至幾乎撞到石壆，「如果佢再撞一下，就我會夾喺個壆度，但好彩警方係截停咗佢囉」。

銀色車倒後，一名當時在車尾位置的男警（紅圈示）被「撞到正」倒地。（網上片段截圖）

另一輛捱撞白色平治男司機周先生表示，當時接載友人和女朋友由尖沙咀途經上址，沿途見到多輛警車，於是慢駛，豈料被該輛可疑車從後撞上，對方繼而在旁邊駛走再撞拄其他車輛，但無法突圍而出，繼而倒後打算街前，再撞周車，周於是扭軚阻擋對方駛走，警員立即下車擎槍和出動警想帶走涉事司機。

被問到當時心情，同生形容害怕，立即叫女友「摀低身」，擔心會開槍，最終一行三人沒有受傷，事後得到警員和救護人員安撫，不停詢問「有冇受傷？」，周形容「第一個感覺好似拍戲」，並不擔心保險賠償事宜，認為「人無事就得」，當作破財擋災。

同樣捱撞的白色平治男司機周先生交代事發經過。（梁偉權攝）

據了解，警方較早前於黃大仙區發現一輛可疑車，人員處理期間，該車突然往西九龍方向逃走。警方採取「捷進行動（第一級）」追截。於今晚（23日）約8時半，於公主道58號對開發現可疑車輛，並進行截查，詎料可疑車再嘗試逃走，一名駐守西九龍衝鋒隊第三小隊的男警員被可疑車撞及，被送院治理，送院時清醒。

銀色車如碰碰車般連撞多部車。（網上片段截圖）

網上影片可見，該輛可疑銀色私家車，被多名警員擎槍包圍，銀色車如「碰碰車」般連環撞向兩部車再倒後，一名當時在車尾位置的男警被「撞到正」倒地。

捱撞男警雖自行站起走到路邊，惟之後再次倒地，大批同袍上前施救，有人憂心大叫「唔好瞓呀！無事無事！頂住呀！」。男警其後截上頸箍及氧氣罩，被送到伊利沙伯醫院救治。據了解，他駐守西九龍衝鋒隊第三小隊，經治理後被送上病房觀察，現場消息指，他清醒可對答，沒有外傷或骨折。警務處副處長（行動）周一鳴亦親自到伊院了解事件。

捱撞男警受傷倒地，多名同袍上前施救。（網上片段截圖）

何文田公主道追截可疑車，一名男警受傷，戴上頸箍及氧氣罩送院。（鄧海興攝）

何文田公主道追截可疑車，一名男警受傷，戴上頸箍及氧氣罩送院。（梁偉權攝）

何文田公主道追截可疑車，一名男警受傷，戴上頸箍及氧氣罩送院。（鄧海興攝）

警方在何文田公主道追截可疑車期間，一名男警捱撞受傷送院，警務處副處長（行動）周一鳴（灰衣者）到醫院了解。（陳浩然攝）