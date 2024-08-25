城大教授港鐵九龍塘站墮軌捲車底亡　校方：深表難過

今日（25日）中午12時許，警方接獲港鐵九龍塘站職員報，指一名男子墮軌，其後遭往金鐘方向行駛的列車撞倒，捲入列車底部，當場不治。消防員將事主遺體移離路軌，來往旺角東站至大圍站的列車服務一度暫停，至下午1時33分逐步回復正常。



警方檢取事主隨身物品，包括一支行山杖。據了解，死者59歲姓李，於城大任職教授；李男有情緒病紀錄，近日亦曾向妻子透露有工作壓力。警員有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

香港城市大學回覆查詢時表示，校方對事件深表難過，並對李教授的家屬致以深切慰問。大學正了解事件及會聯絡其家屬，將提供一切適切可行的協助。據城大網頁顯示，事主任職建築學及土木工程學系教授。

城大一名男教授於港鐵九龍塘站墮軌捲入車底，當場不治。消防員設法將事主遺體移離路軌。（鄭嘉惠攝）

港鐵回覆查詢時，今午約12時37分，東鐵綫一列往金鐘方向列車，由大圍前往九龍塘站期間，車長駛近九龍塘站2號月台位置時，察覺有人闖入路軌，於是即時緊急停車。同時，車站職員亦留意到相關情況，於是立即按動月台緊急掣，防止其他列車進出車站。車務控制中心隨即報警及通知消防到場。

處理事件期間，東鐵綫列車服務曾作出調整，其中來往旺角東至大圍站列車服務一度暫停，公司安排免費接駁巴士行走九龍塘至大圍站。事件妥善處理後，東鐵綫列車服務於下午約1時33分陸續回復正常。初步翻查紀錄，有人從2號月台車尾位置墮軌。港鐵會配合警方調查。

九龍塘站有人墮軌，消防員到場以白布圍封。（梁明斯攝）

港鐵車務控制中心接獲職員報告懷疑有人墮軌，今日（25日）中午12時43分，港鐵宣佈由於有人進入東鐵九龍塘站路軌範圍，東鐵綫服務受阻。

現場所見，消防員到場以白布圍封，設法將事主遺體移離路軌。其他乘客魚貫從月台經扶手梯離開。港鐵安排免費接駁巴士來往九龍塘站及大圍站，大批乘客在九龍塘站D出口對開上車。

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城大一名男教授於港鐵九龍塘站墮軌捲入車底，當場不治。消防員設法將事主遺體移離路軌。（鄭嘉惠攝）

警方檢取事主隨身物品，包括一支行山杖。（鄭嘉惠攝）

翻查資料，東鐵綫原有13個月台中，目前有8個車站的自動月台閘門投入服務，而太和及九龍塘站的工程正進行中；餘下旺角東和大學站的安裝工程，亦即將於今年內展開。

現場所見，東鐵綫九龍塘站往羅湖/落馬洲方向已加裝月台閘門；往金鐘方向的月台則未完成安裝。

港鐵安排免費接駁巴士來往九龍塘站及大圍站，大批乘客在九龍塘站D出口上車。（黃學潤攝）

港鐵安排免費接駁巴士來往九龍塘站及大圍站，大批乘客在九龍塘站D出口上車。（黃學潤攝）

東鐵綫服務一度受阻，金鐘站至旺角東站10分鐘一班、大圍站至羅湖站10分鐘一班、大埔墟站至落馬洲站15分鐘一班。

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