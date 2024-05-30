港鐵月台閘門｜大圍站自動閘門今投入服務　東鐵綫逾半車站已安裝

港鐵正在東鐵綫安裝自動月台閘門，預料明年內完成全線工程。港鐵今（30日）宣布，大圍站閘門已完成安裝並於今起投入服務，目前完成6站工程，約一半車站已完成閘門安裝工程，達到上半年目標。



港鐵稱，大圍站閘門已完成安裝並於今起投入服務，連同馬場、落馬洲、上水、沙田及大埔墟站，目前已有6個車站，亦即近一半東鐵綫車站閘門安裝工程完成及投入服務，同時亦達到早前宣佈於今年上半年內完成4個車站安裝工程的目標。

港鐵稱，正積極推進其餘車站的安裝進度，以及於今年內共有9個車站完成閘門安裝工程的目標。

港鐵指，連同上年完成的馬場、落馬洲站，東鐵綫2024年內，一共會有9個車站完成自動幕門安裝工程。（資料圖片／港鐵提供）

港鐵表示，閘門安裝工程進行期間，港鐵會派遣月台助理維持秩序及協助有需要的乘客，亦已備有不同的安全設施，呼籲乘客切勿站近月台邊緣或擅自闖入路軌。港鐵會密切監察月台情況，主動向乘客提供適切協助，盡量避免意外發生。