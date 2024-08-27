極度瀕危歐亞水獺上水留糞揭行蹤 嘉道理農場籲目擊者提供資料
嘉道理農場暨植物園的團隊，近日在上水梧桐河一帶，發現一坨疑似水獺排洩物。園方表示，排洩物帶有濃濃魚腥味，與典型的歐亞水獺糞便味道相似，其後經過DNA分析，證實樣品屬於香港極度瀕危的歐亞水獺。
水獺棲息上水一帶鄰近市區的河道
嘉道理農場暨植物園稱，該園自2020年起在香港調查水獺，2021年時在白泥一帶發現水獺蹤跡，加上本次在梧桐河的發現，證明整個后海灣及深圳河集水區依然是水獺棲息地；今次的發現更證明水獺會利用鄰近市區的河道。
該園因此認為，香港更應該積極活化人工河道和改善水質，興建對水獺和其他野生動物友善的設施，讓動物可以在繁華都市中找到棲身之所。
園方建議市民到河岸散步時多加觀察，可能有幸目睹水獺這種珍稀而神秘的動物；又呼籲市民如發現水獺蹤跡，可致電嘉道理農場暨植物園2483-7178，或掃描下圖QR code填寫表格通知園方。
水獺皮毛具藥用價值 被指危害水產養殖生物遭獵殺
嘉道理農場暨植物園指出，歐亞水獺在世界自然保護聯盟《瀕危物種紅色名錄》被列為「近危」級別。漁護署網頁提及，牠們只在米埔內后海灣拉姆薩爾濕地及附近出沒。
世界自然基金會（WWF）則指出，歐亞水獺是本地最稀有的哺乳動物，主要在夜間活動，由於行動神秘，較難以追蹤其蹤跡，會增加保育工作難度；又稱近年有研究顯示，在香港只找到7隻水獺。WWF表示，水獺在全球也受到威脅，因為其皮毛具有藥用價值，並且被視爲危害水產養殖的生物，因而遭獵殺。另外，環境污染和棲息地喪失，也嚴重影響依靠健康濕地生態系統生存的水獺。
水獺棲息地位處北都發展計劃 專家籲發展顧及保育
梧桐河位處北部都會區計劃範圍內，當中羅湖 / 文錦渡被規劃為口岸商貿及產業區。翻查《北部都會區行動綱領 2023》，發展目的在於讓該區有潛力發展各種與口岸相關、或需較大土地面積運作的經濟用途，可建設口岸商圈及新興產業基地，與新田科技城的創科產業互補，亦可對接深圳羅湖區的發展。
而2023年本港嘉道理農場暨植物園及WWF香港分會共兩名保育專家發表研究報告指，歐亞水獺在香港自1930年代起已呈現下降趨勢，過了30年更徘徊滅絕邊緣。
參與該項研究的嘉道理農場暨植物園自然保育主任許家耀表示，人口膨脹及急速城市化下，水獺棲息地逐漸消失，加上水污染和渠道工程，都把水獺推向滅絕的邊緣。另一研究員陳輩樂直指，本港水獺情況已岌岌可危，憂北部都會區大開發下，令生態環境面臨巨變，促發展經濟時要與生態保育取得平衡，呼籲各界參與水獺的保育。