極度瀕危歐亞水獺上水留糞揭行蹤　嘉道理農場籲目擊者提供資料

嘉道理農場暨植物園的團隊，近日在上水梧桐河一帶，發現一坨疑似水獺排洩物。園方表示，排洩物帶有濃濃魚腥味，與典型的歐亞水獺糞便味道相似，其後經過DNA分析，證實樣品屬於香港極度瀕危的歐亞水獺。



嘉道理農場暨植物園團隊在上水梧桐河一帶發現一坨歐亞水獺排洩物。（嘉道理農場暨植物園 Facebook）

水獺棲息上水一帶鄰近市區的河道

嘉道理農場暨植物園稱，該園自2020年起在香港調查水獺，2021年時在白泥一帶發現水獺蹤跡，加上本次在梧桐河的發現，證明整個后海灣及深圳河集水區依然是水獺棲息地；今次的發現更證明水獺會利用鄰近市區的河道。

該園因此認為，香港更應該積極活化人工河道和改善水質，興建對水獺和其他野生動物友善的設施，讓動物可以在繁華都市中找到棲身之所。

圖為過往在珠海發現的水獺。（嘉道理農場暨植物園 Facebook）

園方建議市民到河岸散步時多加觀察，可能有幸目睹水獺這種珍稀而神秘的動物；又呼籲市民如發現水獺蹤跡，可致電嘉道理農場暨植物園2483-7178，或掃描下圖QR code填寫表格通知園方。

嘉道理農場暨植物園提供，為便市民通報水獺足跡的QR Code。（嘉道理農場暨植物園 Facebook）

水獺皮毛具藥用價值 被指危害水產養殖生物遭獵殺

嘉道理農場暨植物園指出，歐亞水獺在世界自然保護聯盟《瀕危物種紅色名錄》被列為「近危」級別。漁護署網頁提及，牠們只在米埔內后海灣拉姆薩爾濕地及附近出沒。

世界自然基金會（WWF）則指出，歐亞水獺是本地最稀有的哺乳動物，主要在夜間活動，由於行動神秘，較難以追蹤其蹤跡，會增加保育工作難度；又稱近年有研究顯示，在香港只找到7隻水獺。WWF表示，水獺在全球也受到威脅，因為其皮毛具有藥用價值，並且被視爲危害水產養殖的生物，因而遭獵殺。另外，環境污染和棲息地喪失，也嚴重影響依靠健康濕地生態系統生存的水獺。

嘉道理農場暨植物園團隊成員在梧桐河一帶考察。（嘉道理農場暨植物園 Facebook）

水獺棲息地位處北都發展計劃 專家籲發展顧及保育

梧桐河位處北部都會區計劃範圍內，當中羅湖 / 文錦渡被規劃為口岸商貿及產業區。翻查《北部都會區行動綱領 2023》，發展目的在於讓該區有潛力發展各種與口岸相關、或需較大土地面積運作的經濟用途，可建設口岸商圈及新興產業基地，與新田科技城的創科產業互補，亦可對接深圳羅湖區的發展。

而2023年本港嘉道理農場暨植物園及WWF香港分會共兩名保育專家發表研究報告指，歐亞水獺在香港自1930年代起已呈現下降趨勢，過了30年更徘徊滅絕邊緣。

參與該項研究的嘉道理農場暨植物園自然保育主任許家耀表示，人口膨脹及急速城市化下，水獺棲息地逐漸消失，加上水污染和渠道工程，都把水獺推向滅絕的邊緣。另一研究員陳輩樂直指，本港水獺情況已岌岌可危，憂北部都會區大開發下，令生態環境面臨巨變，促發展經濟時要與生態保育取得平衡，呼籲各界參與水獺的保育。