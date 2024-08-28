大圍巴士迷車內走動拍片　車長勸喻不果停車報警　即罵︰非法禁錮

乘搭巴士最好坐下切勿亂走，免生危險！網上流傳3條影片，顯示昨晚（27日）路線82K雙層九巴在大圍行駛期間，車長懷疑見到兩名「巴士迷」站在車頭走廊拍片，擔心對方安危，於是勸喻他們坐下，由於他們沒有聽從，雙方爆發口角，車長於是停車，一度要求「一係坐定定…再影，架車就唔開」，「巴士迷」站在司機附近位置，反駁「香港無肖像權喎」，車長只能停車，通知公司和報案求助，同時拒絕放行，「巴士迷」批評車長「非法禁錮」，警員接報後到場調查，事件中無人被捕。



車長已經停車，要求「巴士迷」安坐座位和「唔好喺度嘈喧巴閉」，甚至警告「再影，架車就唔開」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

其中一條影片用文字交代涉事82K雙層九巴由大圍美田邨巴士總站開出，其間有兩位「巴士迷」沒有坐下，反而興奮拍片，車長在抵達大圍街市後停車, 要求他們保持安靜，雙方發生口角，車長唯有致電公司，數分鐘後「巴士迷」要求下車，但車長沒有理會，警察到場帶走相關乘客協助調查。

另外一條影片大致交代事發經過，當時車長已經停車，要求「巴士迷」安坐座位和「唔好喺度嘈喧巴閉」，甚至警告「再影，架車就唔開」，但站在司機附近位置的「巴士迷」反駁「香港無肖像權喎，唔好意思」。

車長拒絕開車和放行。（facebook群組「是日快快-巴士即日相」圖片）

第三條影片可見，「巴士迷」和其他乘客你一言、我一語，批評車長「非法禁錮」、「你又唔過客又唔開車，想點先？」，質疑對方工作態度，怒斥對方並非警察，無權將他們困在車內，揚言向九巴和運輸署投訴，「想唔想運輸署列你做黑名單，以後唔可以揸任何嘢，返屋企揸兜呀」，車長一直沒有任何回應。

警方回覆指，昨日（27日）晚上8時15分，一名巴士司機指有乘客在車廂內不停走動及拍攝，並與他口角，因擔心行車安全，於是報案，涉事巴士停在大圍積輝街2號對開，警方接報最初將案件列作「有人找麻煩」，到場調停後改列作「投訴滋擾」，案中無人被捕，亦無人受傷。同車其他乘客須轉乘其他巴士。報案男司機姓黃，58歲；另外兩名被指干擾行車安全的男乘客，分別姓謝（14歲）和姓周（13歲）。

警員到場處理。（facebook群組「是日快快-巴士即日相」圖片）

消息稱，有人曾向到場警員提出，要投訴涉事巴士司機態度差，但被建議改向巴士公司作出投訴。

九巴回覆傳媒查詢時表示，昨晚約8時，九巴一輛路線82K巴士在大圍美田邨總站開出，其間有乘客不斷在巴士車廂內走動拍攝，基於安全理由，車長盡責地多次出言勸喻，但對方未有理會，由於屢勸無效，巴士駛至大圍街市時，車長報警求助。

據悉，涉事巴士車牌MP7866，為富豪（Volvo）B9TL 12米車型，九巴車隊編號為AVBW63。由於逐車型服務九巴已久，須陸續退役，MP7866為九巴車隊中，最後一輛該車型的巴士。是以，不少巴士迷趁其退役前，拍下其照片及相片作記錄及留念。但有少部份較為激進的巴士迷，拍攝時或會影響他人，甚至乎指罵相關人士。