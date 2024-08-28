反洗黑錢月｜警搗3集團拘27人涉洗$3億　7人涉收新加坡黑錢再洗白

警方財富情報及調查科將本月定為「反洗黑錢月」，其間搗破3個洗黑錢集團，共拘捕27人，他們合共清洗犯罪得益3億1300萬元。其中警方與新加坡警方聯手，打擊一個跨境收取新加坡騙款的集團，集團透過不斷進行轉帳及虛擬貨幣交易，一年間清洗1億元黑錢。



另外，警方亦打擊兩個本地集團，涉嫌以上述同樣方式洗黑錢。其中一個集團於去年3月至今年5月期間，收取超過2,000萬元騙款，清洗約2億元犯罪得益。另一個集團則在5月至7月期間，清洗來自東南亞線上賭博平台的1,300萬元犯罪得益。



警方表示，今年上半年就洗黑錢相關罪行拘捕4,465人，比2021年同期的977人，大幅增加超過4倍。 警方推出一系列宣傳教育活動，以提升市民對洗黑錢及相關法例的認識。



財富情報及調查科葉俊汶總督察（左）、高級警司呂智豪（中）以及高級督察藍煥欣（右）交代行動細節。（林振華攝）

跨境洗黑錢集團接收新加坡騙款 行動間堵截美國投資騙案

警方在代號「黑腦」的行動中，搗破跨境收取來自新加坡騙款的洗黑錢集團。財富情報及調查科總督察葉俊汶表示，警方於今年3月接獲新加坡警方止付要求，得知在當地有30多宗騙案，其中約3,000萬元騙款經過多層銀行戶口後，存入香港的傀儡戶口。財富情報及調查科分析新加坡當局提供的資料後，鎖定涉案洗黑錢集團。

警方打擊一個跨境犯罪的洗黑錢集團， 清洗的犯罪得益約有1億元。（林振華攝）

警方發現，集團會安排首腦陪同傀儡到銀行開戶，然後使用該些戶口，接收來自新加坡的贓款，其後不斷進行轉帳，企圖將錢洗白。集團亦會進行虛擬貨幣交易，以清洗犯罪得益。於過往一年內，該集團已清洗約1億元犯罪得益。

財富情報調查科追查後拘捕7人，包括集團首腦及骨幹成員，以及傀儡。而在行動中，警方在其中被捕人身上撿獲約30萬元現金，以及超過60張銀行卡，並成功阻止集團從戶口轉移一部分的犯罪得益，約130萬元。被拘捕的人士中的其中5人，已被落案控告「洗黑錢」罪。

在拘捕行動中，警方發現被捕人銀行戶口，接獲幾筆海外滙款，合共12萬美元。警方即時通知國際刑警及新加坡警方，揭發一宗在美國誤墮投資騙案的受害人，受害人於警方通知前，並未得悉受騙，最終經提醒後避免招致更大損失。

警方成功打擊一個本地洗黑錢犯罪集團。於去年3月至2024年5月期間，收取超過2,000萬的騙款，以及清洗約兩億的犯罪得益。（林振華攝）

本地洗黑錢集團清洗兩億 提取現金再買虛擬貨幣

而在「微歌」行動中，警方成功打擊一個本地洗黑錢犯罪集團。該集團於2023年開始運作，並於去年3月至2024年5月期間，利用最少43個本地銀行戶口收取超過2,000萬的騙款，以及清洗約兩億的犯罪得益。為逃避警方的追查，集團利用大量的銀行戶口進轉帳，以及多次以現金提取犯罪得益，購買虛擬貨幣，從而清洗犯罪得益。

行動中，警方以「洗黑錢」或「串謀洗黑錢」成功拘捕11名本地人士，分別8男3女，年齡介乎21至55歲。他們報稱的職業包括保險經紀、售貨員、司機及地盤工人，他們擔任角色包括懷疑集團主腦或骨幹人物，及協助轉移犯罪得益的戶口持有人。在行動中，警方檢獲約46萬現金、被捕人的電話及銀行卡等。被捕人士現正保釋候查。

收取東南亞線上賭博平台犯罪得益 清洗1,300萬元

警方亦進行代號名為「幽俠」行動，於今年5月鎖定一個本地洗黑錢集團。集團操控7個本地銀行傀儡户口，並於5月至7月期間，清洗來自東南亞地區的非法線上賭博平台的犯罪得益1,300萬元。當黑錢轉賬入銀行傀儡戶口，集團骨幹成員便會到銀行櫃員機提款現金，再以現金購買虛擬貨幣。

警方一連兩日（27至28日）以「洗黑錢」或「串謀洗黑錢」拘捕7男2女（19至38歲）。行動中，檢獲49萬元現金，37部手提電話及120張銀行卡。被捕人仍被扣留調查，警方行動仍然進行中。

財富情報及調查科總督察葉俊汶指，警方於上述3個行動中，留意到洗黑錢集團會透過不同方法，轉移犯罪得益，以逃避警方追查，其中包括使用大量及多層的銀行戶口、大量的現金提存，甚至不同地域的銀行戶口，試圖去打斷黑錢的連貫性，令警方更難以追蹤贓款去向。此外，洗黑錢集團亦會利用虛擬貨幣隱密性，再配合現金及銀行戶口進行交易，進一步加大警方調查難度。

今年上半年拘捕4465人涉洗黑錢 比2021年增加4倍

財富情報及調查科高級警司呂智豪指，犯罪團夥以不同藉口或者利益引誘以租借賣戶口，再利用傀儡戶口清洗犯罪得益。有關情況依然持續，今年上半年拘捕了4465人，涉及洗黑錢相關罪行，比起2021年同期的977人，大幅增加超過4倍。

為增加阻嚇性，由去年10月開始，警方聯同律政司就使用傀儡戶口的清洗黑錢罪行，於檢控時向法庭申請加重刑罰。 至今已有15名人士因租借賣戶口行為，在法庭上被定罪時被法庭加重刑罰，刑期增加由8份1至3份1不等。

鋪天蓋地反洗黑錢宣傳 教育銀行金融業界、大學生及外傭

警方推出一系列的宣傳教育活動，以提升市民對洗黑錢及其相關法例的認識。財富情報及調查科於8月2日開始舉辦反洗黑錢宣傳月，舉辨「金融業反洗黑錢研討會2024」，邀請逾300多名來自執法機關、金融監管機構，金融機構的代表，加強金融機構和監管機構的反洗黑錢應對措施、推廣銀行間交換資訊、公眾宣傳教育的經驗。

財富情報及調查科高級督察藍煥欣指，宣傳月亦邀請藝人曹永廉擔任代表人物，提醒市民保護個人戶口及密碼，切勿租、借同賣出自己的銀行戶口，又聯同大學舉辦反洗黑錢講座及攤位，以及菲律賓及印尼領事館人員，舉辦宣傳車活動。同一時間，警方於8月份出版反洗黑錢漫畫「黑金陷阱」，利用真實案例改編而成的故事，教育市民。

警方亦製作不同傳單、海報、橫額等，並透過社交媒體平台、公私營機構及政府部門合作，展示宣傳物品在全港商場、街市、巴士車身以及地鐵等。警方亦與電台和電視台合作，分別係「晨光第一線-晨光警聲」以及「警聲120秒」節目時段宣揚反洗黑錢訊息。

警方呼籲，洗黑錢為嚴重的罪行。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，任何人如知道或有合理理由相信任何財產，是犯罪得益而依然處理該財產，或干犯洗黑錢罪行。希望市民緊記「銀行戶口俾人用，坐監加刑好嚴重！」