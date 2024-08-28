警屯門打擊非法駕駛電動可移動工具　拘39人檢電動單車、滑板車

警方於8月27至28日一連兩日，展開打擊非法駕駛電動可移動工具「朝陽」行動，在屯門區內共拘捕39人，他們涉嫌「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」及「在行人路上駕駛電單車」等罪，所有人現獲准保釋候查，須於10月向警方報到。行動中，警方亦檢獲39部電動可移動工具，包括電動單車及電動滑板車。



行動中，警方共檢獲39部電動可移動工具。(羅日昇攝）

屯門警區行動主任總督察金學俊稱，屯門區內有不少人在馬路及行人路上，駕駛電動可移動工具，有時甚至會橫衝直撞，對市民及其他道路使用者構成危險。金續指，由於未來一星期是開學日，街道上的車輛、行人以及學童的數量，將會大幅增加。為保障他們安全，屯門警區交通組聯同屯門及青山分區軍裝巡邏小隊，以及新界北總區交通部，於屯門區內進行聯合行動，於昨日至今日，在區內進行代號「朝陽」的打擊非法駕駛電動可移動工具行動。

行動中，人員拘捕33男6女（25至69歲），他們分別涉嫌「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」及「在行人路上駕駛電單車」等罪。

另外，警方亦檢獲39部不同型號和種類的電動可移動工具。

行動中，警方共檢獲39部電動可移動工具。(羅日昇攝）

開學日將至，警方提醒家長切勿讓學童使用電動可移動工具，更加不可用作接載孩子往返學校。金學俊又指出，在市面上可買到的電動可移動工具質素參差，充電期間有可能短路而引致火災，他呼籲市民切勿因一時之便，結果得不償失。

行動中，警方共檢獲39部電動可移動工具。(羅日昇攝）

警方重申，除共享電動可移動工具試驗計劃下及已獲運輸署發出「車輛行駛許可證」以外，任何人在道路、行人路及單車徑上使用電動可移動工具，可能 違反《道路交通條例》及其他相關法例，一經定罪，最高刑罰為罰款1萬元及監禁12個月。