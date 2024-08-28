$1,500「善款」誘長者上門開傀儡戶口　8人涉洗黑錢落網最老81歲

洗黑錢方法層出不窮。警方偵破一宗以慈善為名，哄騙長者開銀行戶口洗黑錢案。騙徒派傳單宣傳「扶貧喜訊，善款贈送」，聲稱以做善事換取1,500元報酬，實質帶長者上住宅單位，拍攝其個人照片再提供住址證明，開設網上銀行傀儡戶口，收取犯罪得益



警方拘捕8人，包括集團主腦及骨幹成員，相信已瓦解有關集團。他們涉嫌在今年7月至8月期間，以上述手法招攬並開立最少11個屬於長者的個人銀行戶口。



警方西九龍重案組第5隊署理總督察胡穎珈及重案組第5A隊高級督察盛智深交代案情。（林振華攝）

警方本月21日接獲兩名長者報案，指在住宅附近收到傳單，傳單上聲稱有人願意捐款做善事，並會給予港幣1,500元現金。兩名長者聯絡傳單上的電話號碼後，被引導至九龍區的一個住宅單位。

到達該單位後，兩名長者被要求提供住址證明，其間有人用預先準備的電話及應用程式，協助長者拍攝個人照片，長者隨後收到港幣1,500元現金作為報酬。過程中，兩人獲告個人資料是被用作開設網上銀行戶口，兩人與家人商量後決定報警求助。

西九龍總區重案組高級督察盛智琛指，西九龍總區刑事部隨即展開情報主導行動，經過深入調查，鎖定一個本地洗黑錢集團，昨日（27日 ）以「串謀洗黑錢」罪拘捕3男5女本地人，年齡介乎17至81歲，分別報稱家庭主婦、清潔工、已退休或無業。

被捕人當中一人為集團主腦、兩人為骨幹成員，幫助長者設立網上傀儡戶口；其餘5人、包括一名81歲被捕人則負責招攬長者。行動中，警方亦檢獲28部電話、受害人住址證明、5萬元現金及宣傳單張。

警方指，集團涉嫌於今年7月至8月期間，招攬並開立最少11個屬於長者網上銀行戶口。調查發現，騙徒採用嶄新手法騙人，在九龍區假冒熱心人士，以派發善款的名義，誘騙長者提供個人資料，並協助他們拍攝個人照片，利用人面識別系統，輸入自訂帳戶名稱及密碼，以長者名義開立網上銀行戶口。當銀行成功審批開戶，戶口便會落入犯罪集團操控，接收不同詐騙案的犯罪得益。警方相信，行動已成功瓦解一個活躍於九龍區的洗黑錢犯罪集團。

警方呼籲，市民應多關心身邊的長者，向他們傳達防騙的訊息，提醒他們若有人聲稱只要提供住址證明，並拍攝個人照片，便能獲現金報酬，有機會干犯與洗黑錢有關罪行。

市民切勿借出或賣出戶口，或提供個人資料開設立銀行戶口。如果懷疑受騙。應該盡快致電999，或反詐騙協調中心24小時熱線18222查詢。