車cam直擊︱清水灣道狗狗捱撞翻滾倒地浴血　中港七人車不顧而去

西貢有車撞狗後不顧而去。今日（29日）凌晨零時53分，有駕駛人士路經清水灣道近銀線灣廣場、一個露天停車場對開時，發現一隻狗在馬路中徘徊，其後被一輛駛往九龍方向的私家車撞倒；該車揚長而去。



消息稱，被撞的是貴婦狗，牠受傷倒臥路邊，口鼻滲血。愛護動物協會人員趕抵，將受傷狗狗檢走交予獸醫，幸經緊急治理後情況穩定，興奮跳躍重回主人懷抱。

案發一刻車cam片段曝光，可見現場有車早已減慢車速，cam車亦停泊於附近巴士站外，疑發現狗狗在馬路行走。適時，對面線往九龍方向有一輛掛上中港牌的七人車駛過，疑撞倒狗狗後，將其捲入車底，一隻白色狗狗隨即從該車車底滾出，在路中翻滾，倒臥路邊；七人車未有停低，駛離現場。附近途人及駕駛者見狀，立即上前查看狗狗傷勢，有車輛亦停低了解。

一輛七人車駛至，將狗狗撞倒。（fb 馬路的事 (即時交通資訊台)／tracy Ma）

愛協回覆《香港01》查詢時表示，愛協督察今天凌晨於清水灣接走該狗隻，送到愛協灣仔中心的24小時醫院進行緊急治理。獸醫留意到狗隻身上有傷口，已為狗隻止痛、止血及護理，狗隻健康情況大致穩定。

愛協其後成功聯絡到狗隻主人，對方已於今天下午，在愛協青衣中心接走該狗隻，狗隻見到主人時有興奮跳躍。

狗狗被撞後在路中翻滾，倒臥路邊，涉事七人事揚長而去。（fb 馬路的事 (即時交通資訊台)／tracy Ma）