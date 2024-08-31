由瑞士抵港客機疑有「機艙老鼠」　42歲男報稱損失$416萬PP名錶

抵港客機懷疑有「機艙老鼠」出沒。消息稱，昨晚（30日）晚上10時許，航班從瑞士抵港，一名持法國護照、42歲姓鄭（英文︰Zheng）男子下機後前往機場找換店，其間發現其價值約416萬的百達翡麗（Patek Philippe）名錶不翼而飛，於是報警。



抵港客機懷疑有「機艙老鼠」出沒。（資料圖片）

警員接報到場調查，將案件列作「盜竊」，不排除客機有「機艙老鼠」，正聯絡航空公司協助，正追查賊人下落。

本月25日凌晨香港快運（HK Express）從越南峴港抵港的航班UO561發生同類案件，一名香港男乘客發現遺失一隻價值33萬港元的勞力士手表，以及一疊現金及信用卡，機場警區警員到場調查，拘捕一名57歲姓陳內地男子涉嫌盜竊，由機場警區刑事調查隊跟進，案件列作盜竊案處理。

同日（25日）晚上，抵港後，一名37歲高姓內地男遊客乘搭越捷航空航班VJ966，事前將信用卡放在背包，並將背包放於座位上方的行李櫃，高男其後入睡，抵港後接獲銀行短訊通知，指其信用卡有逾3.6萬港元的交易，高男慌忙檢查行李，赫見信用卡不翼而飛，立即取消該筆交易及報警，警方正追緝涉案「機艙老鼠」。