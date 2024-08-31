涉發布城大教授虛假遺言及放悼念燈箱　警國安處拘捕2男女涉煽動

消息指，警務處國家安全處拘捕1男1女，分別涉嫌就最近一宗自殺事件發布死者的虛假遺言，以及涉嫌持續在多個地方放置所謂悼念燈箱，內容均涉煽動他人引起對中央及香港特區政府憎恨。據了解，該事件為日前59歲香港城市大學建築學及土木工程學系教授李衍樺於九龍塘站墮軌輕生。



警務處國家安全處昨日（30日）於九龍及新界區採取執法行動，拘捕1男1女，年齡分別為41和28歲，涉嫌違反《維護國家安全條例》第24條「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，並根據法庭手令搜查被捕人住所，檢取有關電子通訊工具，被捕人現正被扣留調查。

調查顯示，被捕女子涉嫌就最近一宗自殺事件發布死者的虛假遺言，而被捕男子則涉嫌持續在多個地方放置所謂悼念燈箱，內容均涉煽動他人引起對中央及香港特區政府憎恨。

警方行動仍然繼續，不排除會有更多人被捕。警方提醒市民，「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪屬嚴重罪行，首次定罪可被判處監禁7年，市民切勿以身試法。

城大早前發表聲明指對李衍樺教授日前離世深表難過；已向其家屬致以深切慰問，並將提供一切適切可行的協助。大學不會亦無法證實網上傳言的真偽，並呼籲社會各界給予李教授家屬空間處理事情，切勿輕信網上傳言。