深圳灣車墮海｜離世海關關員家屬認屍　神情哀傷嚴肅

駐守深圳灣口岸的一名46歲男海關關員，周一（2日）晚上駕車返工途中，在深圳灣大橋失事，連人帶車墮入2米深海底。救援人員經約3小時搜救後將事主救起，惜他送院證實不治。周二（3日）下午2時許，離世關員的妻子由親友陪同，今日到葵涌公眾殮房認屍，神情哀傷嚴肅。



海關關長何珮珊於周二凌晨趕到醫院，她表示一名駐守深圳灣口岸的海關人員，在開車上班途中，在深圳灣大橋遇到交通事故而身故。部門對於同事離世感到難過，亦向其家人表達深切慰問。

一名海關關員9月2日駕車前往上班途中，在深圳灣大橋失事，連人帶車墮海，救起送院搶救後不治。其妻子（白色風褸）9月3日與親友到葵涌公眾殮房認屍。（馬耀文攝）

事發於周一（2日）晚上約9時18分，有人報案指在深圳灣大橋，見到一架私家車失事，連人帶車墮海。水警、消防及飛行服務隊到場通宵搜索。至周二（3日）凌晨零時45分左右，消防蛙人將事主救到岸上，他昏迷不醒血流滿面，救護員接手進行心外壓急救，隨後送往天水圍醫院，惜至凌晨1時30分宣告不治。由於上述路段並無閉路電視，未有片段可以還原意外過程，故警方呼籲如有資料的人，請電3661-3800與調查人員聯絡。

海關關長何珮珊事後到天水圍醫院了解情況。(陳永武攝)

海關關長何珮珊就有海關關員離世，表達深切哀悼。她透露，事主於1999年加入海關，現時駐守深圳灣口岸，負責貨運清關工作。事發時他駕駛自己的私家車上班途中。

海關Facebook專頁。

▼9月3日涉事私家車打撈情況▼



中午12時16分，工人用吊索將私家車吊起，可見白色私家車車頭嚴重損毀。（黃偉民攝）

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駐守深圳灣口岸的一名46歲男海關關員，周一（2日）晚上駕車返工途中，在深圳灣大橋失事，連人帶車墮入2米深海底。警方於翌日中午時份，將涉事車輛吊上水面作進一步調查。（黃煦緻攝）

▼深圳灣大橋意外現場及救援情況▼



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