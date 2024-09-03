深圳灣車墮海｜離世海關關員家屬認屍 神情哀傷嚴肅
撰文：凌逸德
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駐守深圳灣口岸的一名46歲男海關關員，周一（2日）晚上駕車返工途中，在深圳灣大橋失事，連人帶車墮入2米深海底。救援人員經約3小時搜救後將事主救起，惜他送院證實不治。周二（3日）下午2時許，離世關員的妻子由親友陪同，今日到葵涌公眾殮房認屍，神情哀傷嚴肅。
海關關長何珮珊於周二凌晨趕到醫院，她表示一名駐守深圳灣口岸的海關人員，在開車上班途中，在深圳灣大橋遇到交通事故而身故。部門對於同事離世感到難過，亦向其家人表達深切慰問。
事發於周一（2日）晚上約9時18分，有人報案指在深圳灣大橋，見到一架私家車失事，連人帶車墮海。水警、消防及飛行服務隊到場通宵搜索。至周二（3日）凌晨零時45分左右，消防蛙人將事主救到岸上，他昏迷不醒血流滿面，救護員接手進行心外壓急救，隨後送往天水圍醫院，惜至凌晨1時30分宣告不治。由於上述路段並無閉路電視，未有片段可以還原意外過程，故警方呼籲如有資料的人，請電3661-3800與調查人員聯絡。
海關關長何珮珊就有海關關員離世，表達深切哀悼。她透露，事主於1999年加入海關，現時駐守深圳灣口岸，負責貨運清關工作。事發時他駕駛自己的私家車上班途中。
▼9月3日涉事私家車打撈情況▼
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▼深圳灣大橋意外現場及救援情況▼
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