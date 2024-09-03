警8月份嚴打交通違例派逾2,500告票　拘15人涉嚴重交通罪行

警方表示，今年上半年共有392人牽涉在致命及嚴重受傷的交通意外，當中有51人死亡，對比去年同期的致命交通意外中，司機、乘客及騎單車者3個類別均有上升趨勢，分別由13升至18人、2人升至9人及2人升至7人。



致命交通意外的主要成因是「不專注駕駛」，當中包括忽略車輛盲點、沒有留意路面情況等。此外，7宗致命單車交通意外中，有6宗發生在馬路上，其中3宗涉及落斜時失控，有6名死者沒有佩戴單車頭盔。有見及此，交通總部於本年8月，完成全港大型代號「亮景」及「朝陽」行動，以打擊駕駛及騎單車者的違法行為。

警方早前曾簡報今年上半年單車致命交通意外數字。（資料圖片）

行動中，人員共拘捕15人，他們涉嫌違反嚴重交通罪行，包括危險駕駛、停牌期間駕駛、駕駛未獲發牌照車輛、駕駛時沒有第三者保險、酒後駕駛及藥後駕駛等。

另外，人員向駕駛者發出2,071張傳票和定額罰款通知書，當中涉及的違規行為近7成為駕駛時使用手提式通訊設備及超速駕駛，其餘則是違返交通標誌、不遵守交通燈號及不小心駕駛等。警方強調，駕駛時使用手提式通訊設備及超速駕駛反映駕駛者漠視自身和其他道路使用者的安全，是非常不負責任及危險的行為，而且容易引致嚴重交通意外。

警方早前曾簡報今年上半年致命及嚴重交通意外數字。（資料圖片）

人員同時向騎單車者發出共552張傳票，當中接近8成為在行人路上騎單車及違反交通標誌或路面記標，其餘違例事項包括違反交通燈號、沒有裝妥反光尾板等。執法數字反映在馬路上騎單車的市民不時有違反交通規則的情況，輕視遵守交通規則的重要性，可能導致嚴重交通意外，亦對自身安全構成極大危險。

警方早前曾簡報致命單車交通意外成因。（資料圖片）

警方呼籲，駕駛者在任何時候均須保持專注及守法，切勿超速。騎單車人士應為自身安全著想佩戴單車頭盔及穿著保護裝備。行車時須遵守交通規則，應與大型車輛保持適當距離。

警方指，會繼續監察交通意外趨勢，適時進行主題性執法行動，從而保障生命及減少交通意外。

警方早前曾簡報上半年致命交通意外原因。（資料圖片）