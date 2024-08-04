上半年51人遇車禍身亡　警開展全港大型執法行動　冀提高安全意識

今年首6個月，本港錄得363宗致命及嚴重受傷交通意外，涉及392人，對比上年同期的675人下降42%。死亡人數由51人微微下降至49人，行人仍是高風險群體，但數字大幅減少近五成，惟涉及司機、乘客及單車人士的數字則上升一倍。其中，今年上半年錄得7宗單車致命交通意外，已超越去年全年的6宗，警方指情況「令人擔憂」。為打擊不專注駕駛行為及提升單車安全，警務處交通總部將在今年第三季分別展開名為「亮景」及「朝陽」的全港性大型專題執法行動，加強宣傳教育及執法，提升市民安全意識。



道路安全課總督察林啟森（左二）、交通總部（行政）警司黎小慧（中）、中國香港單車總會代表梁志賢（右二）公布2024上半年交通意外數字，講解道路安全。（鄭嘉惠攝）

交通總部（行政）警司黎小慧提及，今年首6月，警方錄得363宗致命及嚴重受傷的交通意外，共涉及392人，對比上年同期的675人下降42%。

392人中，341人嚴重受傷，另外51人死亡，包括18名司機、9名乘客、7名單車駕駛者，以及17名行人。騎單車死亡人數大幅上升，對比上年同期的2人高出250%。

警方簡報致命交通意外數字。（香港警察Facebook）

致命交通意外中涉及的車輛，分別是17輛貨車、17輛私家車、9輛的士及8輛電單車。黎小慧分析致命交通意外背後原因。逾半意外的主因是駕駛者不專注駕駛，包括忽略車輛盲點，沒有留意路面情況，不小心轉線貨車；逾兩成事故原因為「失控」，包括超速、路面經驗不足；其餘兩成意外涉及其他因素，如：身體不適、未有拉好手掣。

警方簡報致命交通意外數字成因。（香港警察Facebook）

黎小慧特別提到，今年4月中發生在屯門公路的超速釀3死、5月尾電單車因沒遵守交通燈號釀2死的交通意外，提醒司機遵守規例以免意外。

警方提醒，大型車輛車身比較高，司機必須要全方位仔細觀察，尤其是貼近車身位置，一定要看清楚附近沒有人才開車，以避免意外。另外，由於A柱位置容易遮擋視線，警方呼籲無論大車或小車司機，都必須要留意，特別是轉彎時，需多看兩眼。

警方簡報單車致命交通意外數字。（香港警察Facebook）

單車致命車禍數字首半年已超去年全年

道路安全課總督察林啟森指，今年上半年共7宗單車致命交通意外，已高出去年全年6宗，情況令人擔憂。其中，當中4宗原因為「自炒」，其中3宗是在落斜時發生；另外3宗的死者是在馬路上被其他行駛中的車輛撞到。7名死者中，有6名事發時沒佩戴頭盔，有人甚至沒有任何保護裝備。

警方簡報單車致命交通意外成因。（香港警察Facebook）

警方呼籲，單車鴐駛者切勿輕視單車只是休閒娛樂和簡單代步工具，應量力而為及做好安全準備。另外，其他道路使用者亦要時刻仔細留意路面。警方提醒，踩單車都要遵守交通規則，包括交通燈號和路面標記，違者會被扣分。

中國香港單車總會代表梁志賢分享單車安全知識時提到，現時更多人選擇踩馬路，同時要注意大車2米範圍的不顯眼位置，亦不要衝燈。行車時，最好戴上頭盔，亦需留意路面溝渠位置，以免車胎塞進縫隙釀成意外。另外，選擇路線前要量力而為，尤其注意斜坡多的路線。

中國香港單車總會代表梁志賢講解單車安全知識。（鄭嘉惠攝）

因應2024年上半年交通意外趨勢及成因，交通總部於第三季統籌新一輪專題執法行動——「亮景及朝陽行動」，以打擊不專注駕駛等違法行為及減少單車意外為目標。交通總部將結合五大總區交通部、道路安全議會、交通安全隊及中國香港單車總會等多方力量，就此專題加強宣傳教育和執法，全面提升市民的道路安全意識。

警方分享交通安全注意事項。（香港警察Facebook）

警方在場講解交通安全知識。（鄭嘉惠攝）