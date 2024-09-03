深圳灣車墮海｜涉事車車頭蓋掀起　右車身變形　送往汽車扣留中心

駐守深圳灣口岸的一名46歲男海關關員，周一（2日）晚上駕車返工途中，在深圳灣大橋失事，連人帶車墮入2米深海底。救援人員經約3小時搜救後將事主救起，惜送院證實不治。警方於周二（3日）中午時份，將涉事白色豐田私家車吊上水面作進一步調查。下午4時許，警方初步調查私家車後，將它送到大欖涌汽車扣留中心作進一步檢驗。該車沾滿泥濘，車頭嚴重損毀，車頭蓋掀起，車內安全氣袋全數彈出，右邊車身嚴重變形，兩個車胎缺失。



深圳灣大橋發生奪命車禍，涉事私家車車頭嚴重損毀，車頭蓋掀起。（黃煦緻攝）

▼ 周二中午吊起涉事私家車 ▼



中午12時16分，工人用吊索將私家車吊起，可見白色私家車車頭嚴重損毀。（黃偉民攝）

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事發於周一（2日）晚上約9時18分，警方接獲報案指，有人在深圳灣大橋見到一架私家車失事，連人帶車墮海。水警、消防及飛行服務隊到場通宵搜索。至周二（3日）凌晨零時45分左右，消防蛙人將事主救岸上，他昏迷不醒血流滿面，救護員接手進行心外壓急救，隨後送往天水圍醫院，惜至凌晨1時30分宣告不治。

死者46歲姓黃，於1999年加入海關，駐守深圳灣口岸，負責貨運清關工作。事發時駕駛自己的私家車沿深圳灣公路大橋北行，前往上班。由於上述路段並無閉路電視，未有片段可以還原意外過程，故警方呼籲如有資料人士，請電3661-3800與調查人員聯絡。

▼事發後現場搜救及調查工作▼



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