中環「樓上吧」非法提供水煙　衛生署控煙辦放蛇向6人發告票

衛生署控煙辦今晚（2日）在蘭桂坊一帶展開行動，打擊在禁煙區非法吸用水煙，並派員喬裝顧客，揭發中環士丹頓街5號一間「樓上吧」，涉向顧客提供水煙服務。



衛生署向6人票控，包括向4名非法吸食水煙的顧客；同時亦向男東主及1名女侍應發出告票，兩人涉嫌協助或教唆他人在處所的禁煙區內吸食水煙。行動中，人員檢走3部水煙機等證物。

中環士丹頓街5號一間「樓上吧」，涉向顧客提供水煙服務。

衞生署強調，控煙酒辦會就每一宗違例吸煙投訴作出跟進及調查，並會到有關場所巡查及執法。控煙酒辦亦會不時與其他執法部門進行聯合巡查及執法行動（包括便裝行動），以提升執法成效。署方會繼續密切監察及持續嚴厲執法，以打擊非法吸食水煙活動。

衛生署控煙辦檢獲3支水煙。

《條例》禁止任何人於法定禁煙區，例如酒吧或食肆的室內區域，作出吸煙行為。任何人於法定禁煙區作出吸煙行為即屬違法，可被處定額罰款1,500元。另外，如有出售任何吸煙產品（包括水煙），不論是在酒吧或其他處所，須遵守《條例》對推廣和銷售吸煙產品的限制。違例者一經簡易程序定罪，最高可被罰款5萬元。

控煙辦職員檢走3座水煙。