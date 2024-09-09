屯門中一生疑遭勒索$3萬　7同學被捕　母盼道歉﹕想佢哋知錯

屯門一間中學發生懷疑勒索案，一名姓梁的中一男生，疑似被7名同班同學於今年3月中至5月初勒索超過3萬元，包括現金及增值遊戲點數。梁母向《香港01》表示，有同學威脅會向老師告發兒子在課堂上偷食零食，他遂以金錢解決問題。梁母事後向校方及教育局投訴，並報警求助，但質疑事件一直未獲妥善處理。為了兒子的身心健康，她決定為其安排轉校，並辭職陪兒子留家自學，直至他獲得學位。她坦言沒想追究涉事學生，只盼他們知錯能改，但至今未收到有誠意的道歉，「我自己都係做媽媽，我唔係要迫到佢哋絕路，我係想佢哋知錯。」



警方回覆查詢指，已於今年6月28日以涉嫌「勒索」拘捕7名12至13歲的本地男童。教育局則表示，學校已啟動危機處理小組，並將持續與學校及家長保持聯繫，提供適當的意見及支援。校方則指案件已進入司法程序，不便作任何回應。



屯門一名中一男生疑似被7名同班同學於今年3月中至5月初勒索超過3萬元。（黃學潤攝）

從小存錢3萬元 疑遭勒索涉款最高達數千元

梁母在今年5月8日晚上為兒子整理書櫃時，驚見存錢袋內3萬多元現金不翼而飛，只剩下幾張紙條。她立即追問兒子，但他因驚嚇而無法言語。為了解事件，她檢查兒子的手機對話紀錄，發現他與至少6名同班男同學的對話中涉及金錢，包括有同學將他的照片上傳至班級群組以要脅他付錢、催促他增值遊戲點數，兒子亦有因擔心被告發在課堂上偷吃零食等小動作而主動提出用金錢解決問題等等，每次涉款由數十元至數千元不等。此外，她提到有同學會搶奪兒子的八達通用來購買零食，她指每當提及此事件，兒子便會顯得十分緊張，難以詳細表述。

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得知兒子疑似遭到同學欺凌勒索，梁母難掩心痛：「很心痛仔仔忍受咗呢啲委屈，睇到佢被人勒索嘅證據，勒索咗咁多金錢，又被人威脅。」她指出，這3萬多元是兒子從小以來儲蓄的利市和零用錢，向來不捨得使用。

梁母指兒子向來都不捨得用錢，甚至在更早以前會寫上「不可亂花金錢」的字句提醒家人。（黃學潤攝）

梁母還提到，兒子近期日漸消瘦、掉頭髮及突然出現大量頭皮屑，原因不明，直至知悉他在校內的遭遇，懷疑他因承受壓力所導致身體出現問題，「好嬲，都嬲自己無發現呢個問題」。梁母曾聽兒子提到有同學要告發他，但她沒想到一個13歲的孩子沒能力處理，「我成日同佢講：『仔你自己大㗎啦，你自己要處理。』真係無諗到佢係用金錢去解決問題。佢同我講佢以為用金錢佢就過咗呢個學期，佢就可以升到中二，佢就以為會無事。」

翌日，梁母聯絡學校社工提及事件，惟未收到校方聯絡，她遂於同日下午前往警署報案，及後便收到訓導老師來電，相約她在次日見面了解。然而，會面中她並未詳細闡述事件，最終不歡而散，她解釋是因對校方欠缺信心所致。

梁母指對學校缺乏信任，不滿未有妥善處理欺凌事件。（黃學潤攝）

去年9月訓練營曾遭同學打傷 母不滿校方處理欺凌問題不善

梁母對學校的不信任源自於去年9月，兒子入學不久後，於訓練營事件遭一名同學打傷。老師稱「（梁）塊臉受咗少少傷，冇咩問題」，又表示會跟進事件，著她毋須擔心。惟梁母卻發現老師所言疑與事實不符，兒子手臂、耳後及臉頰均有傷痕，要由她帶到急症室治理；亦懷疑涉事學生的家長對事件不知情。經此一事，梁母對校方的信心大減。

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母拒讓兒子回校上課 冀涉事學生知錯道歉

5月9日報警後，警方安排專家為兒子及涉事同學錄取口供，證實事件涉及7名同學。但校方未有通知會如何處理欺凌事件，梁母以安全為由拒絕讓兒子回校上課，改為安排他在家自學，甚至辭去工作以全心照顧他。

除了向教育局求助，希望局方介入調查並安排轉校，梁母還聯絡了曾向兒子索取金錢的同學，要求他們道歉並歸還被勒索的金錢。

有其他同學向梁母透露，曾聽聞其兒子因想與同學交朋友而請對方吃東西，並用輪盤抽獎，因此誤以為其家境富裕。至於有人曾說要告發梁同學課堂上的小動作，相信只是為了「嚇一下他」，不知道有人會以此作威脅。不過，梁母認為這些說法均只是辯解。

梁母聯絡曾向兒子索取金錢的同學，要求他們道歉並歸還被勒索的金錢。（羅敏妍攝）

她嘆道：「其實我最緊要係佢哋嘅誠意，因為佢哋先中一，今年升中二，咁細嘅小朋友。我自己都係做媽媽，我唔係要迫到佢哋絕路，我係想佢哋知錯。」又指：「但如果真係還唔到錢，如果佢真心、（有）誠意地道歉，最少寫封道歉信，係唔係？但係都無。好失望、好失望。」

梁母求助無門 成績表評語寫上「要明辨是非」

教育局回覆梁母的電郵中提到，校方已即時跟進，並列出6個日子表示早已就事件給予梁母回覆及提供協助。然而，梁母稱上述日子只是交代功課安排，未提及校方如何跟進事件。校方則以案件已進入司法程序為由，著她要耐心等待。

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學期末時，教育局再回覆指學校已經解決事件，稱「已教好小朋友」，亦準備好讓她的兒子上學。梁母則指並未接獲校方的通知。最終，兒子獲校長安排考試以便安排轉校，惟成績表上寫有一句「要明辨是非」的評語，梁母對此感疑惑，並擔心評語會影響轉校。

老師在成績表寫下了「要明辨是非」的評語，讓梁母感到疑惑，同時也擔心這評語會影響轉校。（黃學潤攝）

梁母馬不停蹄，向7間中學提交轉校申請，卻處處碰壁。她無奈地道：「我哋係被欺凌，唔知點解無學校收我哋。」她至今尚未能安排兒子回校上學，激動稱：「你件事都未解決，我點夠膽送仔仔返學? 跟住我哋搵其他學校又搵唔到，點樣返學呢？真係唔知點樣返學。」

警方以涉嫌勒索拘7名學生 校方：已進入司法程序，不方便回應

警方回覆記者查詢時表示，屯門警區於5月9日接獲一名46歲本地女子報案，指其13歲兒子於屯門區一所中學內被數名男童勒索約3萬元。案件交由屯門警區刑事調查隊第3隊跟進。警方經調查後，於6月28日拘捕7名12至13歲本地男童，涉嫌「勒索」。所有被捕人獲准保釋候查，須於9月上旬向警方報到。

教育局則回覆非常關注有關事件，得悉後已向學校了解及跟進情況，並據悉學校已啓動危機處理小組處理事件，並聯絡家長作出跟進，為有需要的學生提供適切的輔導。局方會繼續與學校及家長保持聯繫，提供適切意見及支援。

記者向校方查詢是否知道事件、有否通知梁母有7名涉事學生被捕等最新消息，校方一律表示案件已進入司法程序，不方便作任何回應。

校方、警方或教育局均沒有通知梁母有7名涉事學生被捕的消息。（黃學潤攝）

母樂見案件有新進展 9月新學期去向未明待出路

8月下旬，校方稱有學位讓兒子升讀中二，並表示將會與涉事學生的家長進行溝通。直至開學日，梁母未獲通知任何新進展，最終從記者口中得知涉事學生被拘捕的消息。

她坦言感到高興：「因為至少有進一步行動，而且證明咗我仔仔真係被人欺凌。」但一再強調，並不想追究涉事學生，只希望犯錯者承認錯誤，莫要重蹈覆轍：「呢個經歷真係太慘痛啦！」

儘管兒子可以升上中二，但梁母計劃在教育局於9月中確認有哪些學校有剩餘學位後再作決定，暫時會讓他在家讀書、練習書法。她希望能陪伴兒子「恢復對生活的信心，重新面對生活」，同時感謝兒子沒有做出傷害自己或他人的行為。