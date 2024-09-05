情侶營tg兼職女友賣淫群組吸2.5萬用戶　得益逾$1300萬　警拘6人

一對情侶開設telegram群組，提供聲稱是兼職女友（part-time girlfriend）的性工作者相關資訊，讓嫖客相約進行性交易，吸引超過2.5萬用戶加入關注，賣淫平台得益超過$1,300萬。警方昨日（4日）拘捕3男3女，包括2名賣淫集團主腦，涉嫌干犯「串謀依靠他人賣淫收入維生」及「洗黑錢」罪，現正被扣留調查。



網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察孫伊琪簡述案情。（黃偉民攝）

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察孫伊琪稱，警方透過情報搜集，發現有賣淫集團在telegram開設網上群組，讓嫖客瀏覽聲稱是兼職女友的性工作者資訊，並可自行相約進行交易，該群組已有超過2.5萬人加入。此外，嫖客可以透過繳交月費的方式，成為VIP會員，瀏覽關於會員對性工作者的服務評價，並透過繳付額外費用，收取推薦評價較高的性工作者。

情侶利用傀儡戶口洗黑錢$1300萬

警方調查發現，賣淫平台由2個集團主腦營運，他們為情侶關係，利用超過20個屬於自己、家人、朋友及一些傀儡戶口，收取及清洗營運賣淫平台所得超過1300萬元的犯罪得益。

警方昨日（4日）展開代號「烈箭行動」的拘捕行動，在全港多個地方共拘捕3男3女，包括2名集團主腦，年齡介乎22至61歲，涉嫌干犯「串謀依靠他人賣淫收入維生」及「洗黑錢」罪，現正被警方扣留調查。行動中共搜獲10部手提電話及2部手提電腦，並凍結相關戶口內200萬港元懷疑犯罪得益。

孫伊琪稱，依靠他人賣淫收入維生屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判10年監禁。市民切勿以為在網絡時間犯案就能逃避法律責任，警方必追查到底，將犯案者繩之於法。

警方調查發現，賣淫平台由2個集團主腦營運。（資料圖片/陳浩然攝）

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另外，「洗黑錢」同樣是嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。根據香港法例，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬元及入獄14年。