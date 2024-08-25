Telegram創辦人被捕　遭控縱容罪犯利用平台　俄羅斯斥法國獨裁

即時通訊軟件Telegram的俄羅斯籍行政總裁Pavel Durov於8月24日在巴黎被法國警方逮捕。



法媒25日報道，一名官員說，39歲的法俄億萬富翁、Telegram行政總裁Pavel Durov在24日晚些時候在巴黎勒布爾歇機場機場（Paris–Le Bourget Airport）被捕，他預計25日出庭受審。

2016年2月23日，Telegram創辦人兼行政總裁Pavel Durov在西班牙舉行的Mobile World Congress上發表演講。（Reuters）

Pavel Durov出生於俄羅斯，是Telegram和俄羅斯網絡社交媒體服務VKontakte的創辦人。他2014年離開俄羅斯，並於2018年獲得法國公民身份。他擁有幾個國家國籍，包括阿聯酋，而Telegram的總部設在杜拜。

Telegram在俄羅斯和烏克蘭都非常有影響力，是僅次於Facebook、YouTube、WhatsApp、Instagram、TikTok等社交媒體的主要社交平台之一。它的目標是在2025年達到10億用戶。

路透社25日引述法國電視台TF1報道稱，Pavel Durov在24日乘坐私人飛機從阿塞拜疆出發，在巴黎被捕，此前法國警方已對他發出逮捕令，將對他展開初步調查。

有消息人士告訴法媒，Pavel Durov涉嫌未能採取行動遏制不法分子利用平台。一名調查人員稱，Telegram有罪不罰的情況已經夠多，他明知自己成為通緝犯，還來到巴黎，讓法國警方感到驚訝。

Telegram和法國當局均未回應此事。

2016年2月23日，Telegram創辦人兼行政總裁Pavel Durov在西班牙舉行的Mobile World Congress上發表演講。（Reuters）

路透社稱，2022年2月俄烏戰爭爆發後，Telegram成為雙方有關戰爭和政治的主要內容來源，但平台沒有過濾這些內容，有的圖文訊息具有誤導性。

Pavel Durov身家為155億美元（約1,208億港元）。他說，一些國家的政府曾試圖向他施壓，但Telegram應該保持中立，不應成為地緣政治的參與者。

俄羅斯駐法國大使館告訴俄塔社（TASS） ，Pavel Durov被捕的消息傳出後，大使館沒有與他的團隊取得聯繫，但正在「立即」採取措施澄清情況。俄羅斯駐維也納的一些國際組織代表和政治人士，則迅速指責法國的獨裁行為。

本文獲《聯合早報》授權轉載

