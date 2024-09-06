持行街紙28歲越南女街市做黑工　判囚22月2周

一名持「行街紙」的越南籍免遣返聲請28歲女子，涉嫌在黃大仙區街市攤檔擔任非法勞工，今年5月被入境處及警方拘捕。她被控於昨日（5日）在沙田裁判法院被判入獄22個月及2周。



一名越南籍非法勞工昨日（5日）在沙田裁判法院被判入獄22個月及2周。（資料圖片/翁鈺輝攝）

入境處聯同香港警務處於5月7日進行「權能者行動」，在黃大仙區一個街市的攤檔內拘捕一名28歲越南籍女子。被捕時，她正在從事雜務工作。在檢查身份證明文件期間，她出示由入境處簽發不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」），及後調查發現她為免遣返聲請人士。

被捕女子於昨日（5日），在沙田裁判法院被控違反在香港入境時對其施加的逗留期限，留在香港接受僱傭工作。經審訊後，她被判監禁22個月及2星期。

根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。

僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰則為罰款50萬元和監禁10年。入境處提醒所有僱主切勿以身試法，僱用非法勞工。