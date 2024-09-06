入境處一連4日反黑工　搜裝修單位餐廳等拘12人　包括兩僱主

入境處一連4日（2日至5日）在全港多區展開反非法勞工行動，分別是代號「機靈行動」和「曙光行動」，及聯同香港警務處執行的「風沙行動」。行動中，入境處特遣隊人員搜查24個目標地點，包括裝修中單位、住宅大廈、餐廳及商場，合共拘捕12人。



被捕人當中，2男8女為懷疑非法勞工（22至64歲），當中1男2女持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）；另1男1女亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。餘下兩名被捕男子為涉嫌聘用非法勞工的僱主，年齡分別為33歲及43歲。

入境處於9月2日至5日，在全港多區展開反非法勞工行動，拘捕12人。（入境處提供）

入境處發言人指，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士，則不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。而僱主若僱用上述人士，最高可罰款50萬元和監禁10年，有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。

另外，任何人使用或管有偽造身份證或他人身份證，或無合法權限或合理辯解而將身份證轉讓給他人乃屬違法，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁10年。