馬路炸彈｜坐監永久停牌難阻狂漢再犯案　20年來撞死人等案底纍纍

馬路炸彈，死性不改！一名屢次違反交通規例、被罰永久停牌的姓黃（46歲）男子，昨日（5日）打風期間竟再駕駛法拉利超速瘋馳，再涉五宗罪被捕。涉案男子在案底方面可謂「戰績彪炳」，數之不盡，未滿30歲已有20次包括交通違例在內的案底，屢被「釘牌」仍不知悔改，更在2007年駕車撞死人。20年來，黃男已最少三度入獄，至2018年被永久停牌；但他在法網下，仍然不斷重蹈覆轍。



昨午（9月5日），涉案男子又再駕法拉利事超速被捕。（警方圖片）

2007年停牌期間追撞電單車 情侶一死一傷

翻查資料顯示，早在2004、2006年，黃男已分別因「危險駕駛」入獄3個月及4個月，被判停牌至2010年。2007年10月5日，他在停牌期間駕駛一輛萬事得私家車，在柴灣大潭道追撞一輛「綿羊仔」電單車，再剷上安全島撞欄，撞傷一名休班救護員，不顧而去。意外中，電單車男司機蘇賢浩頭部受傷，其同車26歲女友陳美莉則拋出車外慘死。警方事後在旺角一單位拘捕黃男，最終他危險駕駛導致他人死亡等五項罪名成立，判監22個月2星期，停牌至2015年。

求情指「一萬個唔想發生」、「以後唔揸車」

當時黃男的代表律師朗讀其求情信，指他事發後失眠，且對意外是「一萬個唔想發生」、「以後唔揸車」。惟控方反駁，時年29歲的黃男已有15次刑事案底外，當中包括5次交通案底，曾因停牌駕駛等罪被判入獄半年及吊銷牌照4年。當時的暫委法官林偉權指他往績惡劣，多次批評其駕駛紀錄，形容是目無法紀，對停牌令視若無睹。

昨午（9月5日），涉案男子又再駕法拉利在屯門公路超速，涉五宗罪被捕。（警方圖片）

2017年偷電單車衝燈逆線 闖勵敬懲教所

此外，2017年11月25日凌晨，新界南交通部特遣隊駕駛隱形戰車巡經青葵公路時，發現一輛螢光綠色Kawasaki 600cc電單車超速飛馳。雙方「追截戰」下，有人駛入葵涌左穿右插、多次衝燈、逆線狂飆，其後駛入華泰路，直闖勵敬懲教所，復於斜路失控翻側。黃男棄車而逃，被警員制服拘捕。他事後涉嫌「擅自取去交通工具」、「超速駕駛」、「危險駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「無牌駕駛」和「駕駛未領牌車輛」被捕。據悉，該電單車是於元朗盜取而來。

被捕男子於2017年曾駕駛偷來的電單車，在葵涌道逆線飇馳被警方隱影戰車截獲。（資料圖片）

2018年永久停牌 昨日又揸法拉利危駕

消息稱，黃男在2018年被永久停牌。但在昨午（9月5日），新界南總區交通部執行及管制組特遣隊在屯門公路近汀九橋，偵測到一輛法拉利跑車以超越兩倍路面限速的速度行駛，截停調查後，揭發黃男已曾因一宗危險駕駛引致他人死亡、危險駕駛及多次停牌駕駛，被永久停牌。他亦未能通過快速口腔液測試及拒絕提供血液樣本作進一步藥物測試。

他已被暫控一項「危險駕駛」、一項「停牌期間駕駛」、一項「無牌駕駛」、一項「駕駛時未有第三者保險」及一項「拒絕提供血液樣本作藥物測試」罪，明日（9月7日）上午於沙田裁判法院提堂，案件交由新界南總區交通部執行及管制組特遣隊跟進。

男子多次干犯交通規例，妄顧人命。圖為2017年他駕駛偷來的電單車，逆線飇車被截獲。（資料圖片）

警方重申，對打擊此等罔顧其他道路使用者安全的不負責任行為絕不手軟，並予以嚴厲譴責；呼籲駕駛人士，危險駕駛、停牌期間駕駛及藥後駕駛屬嚴重罪行，一經定罪會被判處入獄，切勿以身試法。

警方會繼續在各區進行執法打擊酒後駕駛、非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項。透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。