交收$17萬禮品卡　假買家稱部分無法使用拒付全額　警拘22歲男

警方表示，葵涌分區本周二（3日）中午接獲報案，指報案人在交易平台上相約一名男子於葵芳一間商場交收一批價值17萬元的禮品卡，其後當該名男子取得禮品卡後，聲稱部分禮品卡無法使用，並表示檢查後會將款項轉給報案人，其後受害人與該名男子失去聯絡。



警方本周五（6日）再次接獲受害人報案，稱其與該名男子相約於葵芳一間商場交收，葵涌分區特遣隊人員迅速進行埋伏行動，並拘捕一名22歲姓陳本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。

經初步調查，該名男子涉嫌與上述案件有關，他現正被扣留調查。案件交由葵青警區刑事調查隊第二隊跟進。

警方拘捕涉案男子。（警方提供）

據了解，案件涉及蘋果（Apple）的禮品卡，受害人早前以電郵將涉案禮品卡的序號傳送予疑犯，其後疑犯訛稱序號未能兌換禮品卡，將向蘋果了解、解決問題後再將款項轉帳予受害人。但受害人向蘋果了解後，得悉涉事禮品卡序號兌換成功，惟受害人嘗試聯絡疑犯無果，於是報案。

受害人其後於9月6日再次聯絡疑犯，稱想再出售禮品卡，成功相約疑犯會面。受害人於是聯絡警方，探員部署後在場拘捕疑犯

根據香港法例第210章第17條，任何人以欺騙手段（不論該欺騙手段是否唯一或主要誘因）不誠實地取得屬於他人之財產，並意圖永久剝奪該財產，即屬犯罪。若循公訴程序定罪，可被判處最高10年監禁。

警方將繼續與社區維持緊密溝通，加強警民合作，攜手共同打擊罪行，並採取情報主導的策略性部署，配合軍裝及便裝巡邏，不定時與其他部門展開聯合行動，防止及打擊盜竊及詐騙罪案，保障市民的生命財產。