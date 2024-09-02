警兩周破17騙案涉$220萬拘16人　屯門退休婦墮刷單騙局失$56萬

一名62歲退休女子7月誤墮WhatsApp「刷單」騙局，損失56萬元，在屯門區報警求助。屯門警區表示，發現區內騙案在今年上半年有上升趨勢，當中以電話騙案、尤其是假客服騙案升幅最大。探員遂分析短期內接報的騙案及銀行文件，鎖定多名疑犯身份，在8月19至31日採取拘捕行動，在全港多處突擊搜查多個目標單位，拘捕16名傀儡戶口持有人，涉及7至8月合共17宗於屯門區發生的騙案，損失總金額近220萬元。



警方在8月19至31日期間偵破17宗騙案，拘捕16人，檢獲多部手機及大批銀行文件等證物。（王譯揚攝）

17宗案件當中，損失最大的一宗為網上求職騙案。已退休的62歲女事主，在7月接獲騙徒的WhatsApp短訊，聲稱有刷單工作介紹。事主按騙徒指示，將約56萬元存入對方提供的傀儡戶口。惟事主其後未能取回款項，驚覺受騙，於7月11日在屯門區報案。

其餘偵破的騙案包括假冒客服、網上購物及投資騙案等，當中以假冒客服騙案佔最多，達7宗。17宗騙案件牽涉總金額超過217.8萬元。

警方在8月19至31日期間偵破17宗騙案，涉款近220萬元，當中以假冒客服騙案佔最多，達7宗。行動中警方拘捕16人。（王譯揚攝）

屯門警區刑事總督察劉麗君表示，警方在一連13日（8月19至31日）的行動中，以涉嫌「以欺詐手段取得財產」及「洗黑錢」，拘捕11男5女（18至62歲），他們全部均是傀儡戶口持有人，分別報稱任職司機、地盤工人、廚師、倉務員及無業等。全部被捕人已獲准保釋候查，須於9月下旬向警方報到。

劉指出，被捕人當中大部分是20至30歲的年輕人，有部分人為數千元報酬，出售戶口予犯罪集團。行動中，警方亦檢獲手機、銀行提款卡及相關月結單等證物。

警方在8月19至31日期間偵破17宗騙案，拘捕16人，檢獲銀行文件等證物。（王譯揚攝）

根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25條，洗黑錢屬嚴重罪行，一經定罪最高可判囚14年及罰款500萬元。屯門警區刑事署理總督察陳學麟指出，在今年上半年，警方就洗黑錢相關罪行共拘捕5,693人，當中逾4,465人（78%）為傀儡戶口持有人。

警方在8月19至31日期間偵破17宗騙案，拘捕16人，檢獲多部手機及銀行文件等證物。（王譯揚攝）

洗黑錢案15傀儡戶口持有人加刑 警預告續申請冀增阻嚇力

自去年10月起，警方與律政司就傀儡戶口持有人相關案件，在檢控時會考慮以《有組織及嚴重罪行條例》第27條申請加刑，至今已有15名傀儡戶口持有人，被加刑3至12個月（12.5%至55.3%）不等。陳學麟表示，警方會繼續就所有在區域法院及高等法院審訊的相關洗黑錢案，向法庭申請加刑，冀提升阻嚇力。

警方今年首半年錄得近2萬騙案，當中電話騙案按年升幅最大，增加超過2,700宗，其中99.7%升幅（2,716宗）屬假冒客服騙案。（王譯揚攝）

首半年錄近2萬騙案 獨電話騙案增 99.7%升幅來自假冒客服案

今次警方行動偵破的17宗騙案當中，以假冒客服騙案佔最多。屯門警區科技及財富罪案隊督察蘇啟鴻表示，警方在今年上半年錄得近2萬宗欺詐案，按年升幅6.2%。雖然大部分種類的騙案均有減少，唯獨電話騙案卻大增逾2,700宗（145.5%）；今年新出現的假冒客服騙案，更構成了電話騙案升幅的99.7%（2,716宗）。

在假冒客服騙案中，騙徒會假扮機構職員，訛稱受害人已購買會收取高額費用的收費服務，再誘騙交出網上理財戶口資料，以盜取戶口內的資金，或直接誘使受害人向騙徒轉帳付款。（王譯揚攝）

蘇啟鴻指出，在假冒客服騙案當中，騙徒會透過短訊或致電聯絡受害人，假扮電訊商、保險公司、銀行或淘寶等機構的職員，訛稱受害人已購買會收取高額費用的收費服務。若受害人取消服務，「假客服」便會轉駁電話予另一名假冒銀行職員的騙徒，誘騙受害人交出網上理財用戶名稱、密碼及驗證碼，以盜取其帳戶內的資金，或誘使受害人轉帳款項至指定戶口。

在假冒客服騙案中，騙徒會假扮機構職員，訛稱受害人已購買會收取高額費用的收費服務，再誘騙交出網上理財戶口資料，以盜取戶口內的資金，或直接誘使受害人向騙徒轉帳付款。（王譯揚攝）

警方呼籲市民多留意警方的防騙宣傳，尤其是關於新類型騙案手法的資訊，亦應提醒身邊人提防受騙。市民如有懷疑，可致電警方防騙易熱線18222查詢，或使用警方的「防騙視伏器」和「防騙視伏APP」，評估有關詐騙及網絡安全風險。