尖沙咀藥房涉劏內地客　賣中藥「斤變両」收貴13倍　男職員被捕

香港海關上月接獲一名內地旅客舉報，指尖沙咀一間藥店以不良營商手法，向他銷售中藥材「水飛薊」。店員先藉詞受害人有健康問題，需要買藥改善體質，其後含糊其詞指藥材售價為一斤380元，至將藥材磨粉後，才稱實價為一両380元，九折後總數5,472元，比原來價錢高出13.4倍。海關今日（7日）拘捕一名35歲男店員，涉嫌違反《商品說明條例》。



尖沙咀一間藥店以不良營商手法，「斤變両」銷售中藥材。（梁偉權攝）

店員「斤變両」收費 原為$380變$5,472

事發為8月22日，受害人到上址藥店選購藥品，隨後一名男職員藉詞受害人有健康問題，向受害人推銷一項中藥材，聲稱能改善體質。受害人向店員查詢該中藥價格，店員表示為「380元，一斤16両」，又指購買一斤可享有九折優惠。受害人進一步確認中藥材價錢是否380元一斤，惟店員態度迴避，一直沒有提及有關資料，並且誤導受害人，令其相信售價為380元一斤。

受害人同意購買一斤中藥材，惟中藥材被磨粉後，該名男店員隨即向受害人表示，藥材實際售價為380元一両，買一斤、九折後的價錢為5,472元。受害人不同意相關金額，但基於人身安全考量，無奈向店員支付5,472元。

據悉，有關藥材為「水飛薊」，效用為改善肝臟。海關今日執法時，有關藥材上的標籤藥名已轉換成「奶薊皇」，實際為同一樣藥材，計價單位亦已換作380元一錢、即0.1両。

海關今日（7日）拘捕一名35歲男店員，涉嫌違反《商品說明條例》。（梁偉權攝）

被捕男職員涉違商品說明條例 呼籲國慶假期旅客購物留神

海關版權及商標調查科不良營商手法調查第一組調查主任李宗霖指，海關接獲投訴後，隨即展開調查，今日（7日）拘捕一名35歲男店員，他涉嫌在銷售中藥材過程，使用誤導性遺漏不良營商手法，違反《商品說明條例》。案件仍在調查中，被捕男子被押返北角海關總部調查。

海關表示十分關注商戶以不良營商手法誤導旅客購物的情況，一直設有快速行動隊處理短期留港旅客的緊急投訴，並會即時轉介有關個案予調查人員作優先處理。國慶黃金周將至，海關將繼續加強巡查及執法，並會加強宣傳教育工作，於節日期間在旅遊熱點派發單張，向旅客講解消費者權益，提供精明消費小錦囊，嚴厲打擊不良營商。

海關版權及商標調查科不良營商手法調查第一組調查主任李宗霖交代案件。（梁偉權攝）

海關提醒商戶遵守《商品說明條例》的規定，而消費者亦應光顧信譽良好的商戶及留意商品的計價單位，並要求更詳細資料，包括所選商品的總價格，再作交易決定。

根據《條例》，任何人在營商或業務過程中，遺漏或隱藏重要資料，或以不明確、難以理解、含糊或不適時的方式提供重要資料，因而導致或相當可能導致一般消費者作出某項交易決定，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑違反《條例》的事宜。