尖沙咀藥房涉劏內地客 賣中藥「斤變両」收貴13倍 男職員被捕
香港海關上月接獲一名內地旅客舉報，指尖沙咀一間藥店以不良營商手法，向他銷售中藥材「水飛薊」。店員先藉詞受害人有健康問題，需要買藥改善體質，其後含糊其詞指藥材售價為一斤380元，至將藥材磨粉後，才稱實價為一両380元，九折後總數5,472元，比原來價錢高出13.4倍。海關今日（7日）拘捕一名35歲男店員，涉嫌違反《商品說明條例》。
店員「斤變両」收費 原為$380變$5,472
事發為8月22日，受害人到上址藥店選購藥品，隨後一名男職員藉詞受害人有健康問題，向受害人推銷一項中藥材，聲稱能改善體質。受害人向店員查詢該中藥價格，店員表示為「380元，一斤16両」，又指購買一斤可享有九折優惠。受害人進一步確認中藥材價錢是否380元一斤，惟店員態度迴避，一直沒有提及有關資料，並且誤導受害人，令其相信售價為380元一斤。
受害人同意購買一斤中藥材，惟中藥材被磨粉後，該名男店員隨即向受害人表示，藥材實際售價為380元一両，買一斤、九折後的價錢為5,472元。受害人不同意相關金額，但基於人身安全考量，無奈向店員支付5,472元。
據悉，有關藥材為「水飛薊」，效用為改善肝臟。海關今日執法時，有關藥材上的標籤藥名已轉換成「奶薊皇」，實際為同一樣藥材，計價單位亦已換作380元一錢、即0.1両。
被捕男職員涉違商品說明條例 呼籲國慶假期旅客購物留神
海關版權及商標調查科不良營商手法調查第一組調查主任李宗霖指，海關接獲投訴後，隨即展開調查，今日（7日）拘捕一名35歲男店員，他涉嫌在銷售中藥材過程，使用誤導性遺漏不良營商手法，違反《商品說明條例》。案件仍在調查中，被捕男子被押返北角海關總部調查。
海關表示十分關注商戶以不良營商手法誤導旅客購物的情況，一直設有快速行動隊處理短期留港旅客的緊急投訴，並會即時轉介有關個案予調查人員作優先處理。國慶黃金周將至，海關將繼續加強巡查及執法，並會加強宣傳教育工作，於節日期間在旅遊熱點派發單張，向旅客講解消費者權益，提供精明消費小錦囊，嚴厲打擊不良營商。
海關提醒商戶遵守《商品說明條例》的規定，而消費者亦應光顧信譽良好的商戶及留意商品的計價單位，並要求更詳細資料，包括所選商品的總價格，再作交易決定。
根據《條例》，任何人在營商或業務過程中，遺漏或隱藏重要資料，或以不明確、難以理解、含糊或不適時的方式提供重要資料，因而導致或相當可能導致一般消費者作出某項交易決定，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。
市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑違反《條例》的事宜。