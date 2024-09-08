假鈔黨｜紋身漢連日用假大牛肆虐旺角　新之城多舖中招：佢好自然

假鈔黨攻陷旺角！一名金毛紋身漢，連續兩日用懷疑假500元紙幣「光顧」新之城商場多間商戶，更食髓知味再向一間飲品店落手，幸機警東主摸上手即察覺有異，避免店舖再次中招，並報警處理，同時在網上發文提醒商户小心。



《香港01》記者今日（8日） 到新之城了解，涉事飲品店職員稱，「佢真係好自然，食住杯雪糕就嚟買杯珍珠奶茶！」而昨晚收到假500元後，老闆今早親自坐陣，結果同一紋身漢再度現身，事敗離去。據了解，商場數間店舖均已中招。此外，通菜街亦有日式食肆指收到兩張假大牛，負責人認得該紋身漢曾到餐廳用膳，公司懷疑是同一人所為。

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金毛紋身男昨晚（7日）食住雪糕，十分自然地到飲品店用假鈔購買飲品。（受訪者提供影片截圖）

據飲品店提供兩條閉路電視片段可見，金毛紋身男於昨晚8時48分左右，手持雪糕在新之城內遊逛，其後前往飲品店內「光顧」，使用一張懷疑假500元，購買一杯26元的飲品。當時女職員戴着膠手套收錢，因此未能觸摸紙幣，不虞有詐收下現金，如常找贖。

及至今早11時許，同一名金毛男食髓知味再度「光顧」，再用500元購買一杯珍珠奶茶，但今次由男東主親自坐陣，他沒有戴手套，收錢後一摸上手即發現有異，查看一番後稱：「唔好意思，呢張我哋唔收。」對方拋下一句：「我去7仔唱（錢）」，若無其事轉身離去。

女收銀員戴着膠手套，不虞有詐收下現金，如常找贖。（受訪者提供影片截圖）

飲品店女店員受訪時表示，「佢真係好自然，食住杯雪糕就嚟買杯珍珠奶茶！」因昨晚店舖已經中招，老闆今早才親自坐陣，疑犯再落手時左望右望，「一拎上手老闆已經覺得唔對路，再捽多兩捽已經知係假。」女店員稱，老闆沒有即時揭發，只是拒及收退回，「扮冇嘢」要去便利店唱錢，但他卻走往相反方向，「有少少落荒而逃的感覺」。

她續指，鄰近有兩間店舖昨晚已經中招，有人曾經嘗試追出無果，立即提醒其他商戶，發現果然有其他店舖同樣收到假鈔。詎料事隔約一小時後，男子竟再度向其中一間店舖落手，這次即被店員識破指：「你又嚟呀?」最後男子只好用100元付款，「食唔飽呀嘛！」

飲品店東主得知中招後，今早（8日）親自坐陣收銀，竟再遇上同一名男子，查看一番後發現500元有異拒收，事後報警處理。（受訪者提供影片截圖）

警方表示，今日（8日）中午12時37分，接獲旺角新之城一間飲品店職員報警，指昨晚收到一張500元懷疑假鈔；今早約11時許，涉案男子再度前來。警方經調查後，將案件列作「製造、保管、控制或行使偽製紙幣」案，由旺角警區刑事調查隊第2隊跟進。

金毛男被拒後，若無其事轉身離開。（受訪者提供影片截圖）

另外，旺角通菜街一間日式食肆，今晚亦在facebook發文指收到兩張假大牛，現已停止接收500及1,000元紙幣；在翻查閉路電視後，亦發現犯人疑似是在新之城使用假鈔的金毛紋身漢。

餐廳一名負責人受訪時指，在網上看過相關照片後，認得該紋身漢曾到餐廳用膳。公司已呼籲職員提防。負責人續指，餐廳有使用數錢機，今天暫時沒有收過假鈔。

旺角通菜街一間日式餐廳亦表示收到兩張假大牛。（fb／Gyudonya HK 牛丼家）

金毛男兩度向同一間飲品店舖使用假鈔買飲品。（羅日昇攝）

涉事飲品店將疑犯樣貌放上社交平台，提醒商户勿中招。(fb 香港突發事故報料區及討論區／Davy Lee）