旺角假鈔黨！金毛漢狂散假500元　多商戶中招　警方教6招辨偽鈔

旺角疑有假鈔黨出沒，多間商戶報稱中招！有旺角商戶的閉路電視拍到1名金毛紋身漢疑四出使用500元偽鈔，有商戶更「連中兩元」，收到2張500元偽鈔後，且相信是同1名金毛漢所為，故宣布暫時停止接收500元及1000元紙幣。涉案金毛男疑連續2天欲光顧旺角中心「新之城」的飲品店，第2次上門時，因東主發現偽鈔手感有異而避過一劫，其後報警處理。



本港常有不法份子使用偽鈔，警方及金管局經常教育市民如何分辨偽鈔，其中警方列出的「6招分辨真假鈔票」及金管局教的「辨鈔4式」都非常實用，市民宜小心留意。



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旺角有商戶「連中兩元」，收到2張500元偽鈔後，宣布暫時停止接收500元及1000元紙幣。（facebook截圖）

涉事飲品店將疑犯樣貌放上社交平台，提醒商户勿中招。(fb 香港突發事故報料區及討論區／Davy Lee）

金毛紋身漢連續2天到同一店用偽鈔

位於旺角中心「新之城」1間飲品店，連續2天有金毛紋身漢使用鈔偽，《香港01》記者周日（8日） 該店了解，職員形容「佢真係好自然，食住杯雪糕就嚟買杯珍珠奶茶！」。因前一晚發現收假到500元，故老闆今早親自坐陣，結果同一紋身漢竟敢再度現身，結果事敗，施然離去。據了解，鄰近數間店舖均已中招。

金毛紋身男周六晚（7日）食住雪糕，十分自然地到飲品店用假鈔購買飲品。（受訪者提供影片截圖）

管有及使用偽鈔均屬違法

本港過往亦不時發生市民或商戶收到偽鈔事件，如果市民收到偽鈔，應即時交予警方處理，不應試圖使用。根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第99條「行使偽製紙幣及硬幣」罪行，任何人知道或相信該紙幣或硬幣是偽製品，而當作真錢使用即屬違法，可判監禁14年。

如果市民收到偽鈔，應即時交予警方，不應試圖使用。（電子版香港法例截圖）

早前有市民報稱稱乘搭的士收到司機找續假500元紙幣。（示意圖／資料圖片）

警方教6招分辨偽鈔

警方Facebook專頁「東區警區 Eastern Police District」曾發文，列出6招分辨真假鈔票，呼籲市民注意，「其實大家只要留意少少，就可以識破佢哋嘅伎倆」。

即睇6招分辨偽鈔▼▼▼

【第1招：3D動感變色圖案】輕微傾斜鈔票，圖案中的閃亮圓環會隨之轉動。（影片截圖）

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警方又提醒市民在收到鈔票時要留意５點▼▼▼

1）假鈔通常質感、水印、防偽線、顏色、版面設計及印刷質量，都與真鈔不同

2）水印及防偽線位置及清晰度，是辨認真假關鍵

3）真鈔紙質通常比較結實

4）真鈔上面印刷通常好清晰，文字及圖案邊緣不會有毛邊或者模糊不清

5）騙子可能會將假鈔夾在真鈔之間，想混淆視聽



金管局教「辨鈔4式」

根據金管局資料，市民可用「辨鈔4式」去分辨銀紙真偽。（金管局網站圖片）

根據發鈔銀行中國銀行（香港）有限公司網頁，500港元鈔票長158毫米、寬79毫米，正面有六角形線條襯托紫荊花及中銀大廈，右邊則留白出飛鳥側影。

網民亦重提金融管理局網頁曾教市民用「辨鈔4式」分辨銀紙真偽，包括查看鈔票右上角是否有動感光亮圖案和滾動波紋、背光照鈔票查看是否藏有1條金屬線、觸摸鈔票感受有無凹凸手感，及留意鈔票有沒有水印。