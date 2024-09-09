新娘潭路冧山泥︱路政署：斜坡鞏固工程完成　重開一條行車線

超強颱風「摩羯」襲港後，本港天氣持續不穩，新娘潭路近三担籮昨晨（8日）6時許山泥傾瀉，滑坡面積約為800平方米，有燈柱被壓彎，來回線全封。路政署表示，已派出維修工程師、道路維修承建商聯同土力工程處到場視察；承建商亦出動大量大型機械協助清理。及至昨晚11時，路政署指新娘潭路山泥傾瀉現場路面清理工作、及初步斜坡鞏固工程已完成，已重開受影響路段其中一條行車線。



現場重開一條行車線。(路政署圖片)

路政署表示，自今早新界新娘潭路發生山泥傾瀉後，經承建商出動多部大型機械，盡速清理倒塌在斜坡面和路邊的沙泥；路面清理工作連同初步斜坡鞏固工程已於昨晚（周日/8日）完成。其後相關部門亦確認現場可安全行車，受影響路段已於昨日晚上約11時，重開其中一條行車線供單線雙程行車。

路政署調派無人機進行測量工作。(路政署圖片)

與此同時，路政署調派小型無人機隊到現場進行測量工作，在按現場環境制訂飛行路線後，從高空拍攝多角度高清影像和影片，協助工程師更準確掌握山泥傾瀉的位置、附近泥土的鬆散程度，以及山泥傾瀉源頭等資料。根據測量所得，發生山泥傾瀉的斜坡範圍高約20米和濶約35米，滑坡面積約為800平方米。

路政署根據測量所得，發生山泥傾瀉的斜坡範圍高約20米和濶約35米，滑坡面積約為800平方米。(路政署圖片)

署方指，是次山泥傾瀉亦導致設於斜坡旁的一支路燈（編號：EB0877）塌下，需待斜坡維修工程完成後方可重新安裝。署方已安排路燈承辦商到場檢查，並為兩側地下供電線運作同樣受事件影響的兩支路燈（編號：EB0878及EB0876）完成接駁臨時電源，確保該路段在晚間仍可維持足夠照明。

路政署稱，會持續監察現場情況，並會繼續進行餘下的斜坡鞏固工程，期望能盡早重開受影響路段的所有行車線。

路政署表示，承建商已出動大量大型機械，協助清理倒塌在斜坡面和路邊的沙泥，以期盡快開通受影響路段的其中一條行車線。（路政署facebook）

+ 2

土力工程處表示，該山泥傾瀉的面積約17米乘16米，據初步視察，這次山泥傾瀉是由近日持續大雨所導致。（土力工程處facebook／Geo Channel 土力場 ）