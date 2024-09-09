1600萬騙案｜七旬會計師深信騙徒拒接來電　警踩上公司尋人始醒覺

警方今午（9日）交代一宗假官員騙案，一名74歲老翁中招，痛失約1,600萬元存款；一名19歲青年被捕。案件更多內情曝光，據悉受害人為一名會計師，且對騙徒深信不疑，按指示拒聽其他來電，又多次被安排入住不同酒店，結果連警方反詐騙協調中心亦無法與其電話聯絡。最終，警員「踩上」受害人的公司，始將其尋獲及揭穿騙局，但存款早已轉帳至騙徒戶口。



一名74歲男子早前收到報稱公安的電話，指他涉及內地的一些刑事案件，犯罪集團為了令受害人更加信確不疑。大費周章派人上門派發「保密令」及「調查令」。（馬耀文攝）

消息稱，受害人於今年7月中，接獲一名自稱為內地某電訊公司職員的騙徒來電，聲稱受害人牽涉一宗在內地發生的刑事案件，其後將電話轉駁予5名訛稱為「南寧公安」的騙徒。

5名假冒公安的騙徒，其後訛稱需要進行「財富調查」，指示受害人開設3個銀行戶口，並將自己名下的資產全部轉移到該3個戶口，以及提供相關戶口的資料及登入方法。騙徒之後於8月28日至9月3日期間，分多次轉走受害人存入該3個戶口的共約1,600萬元資產。

銀行發現受害人的戶口有不尋常交易紀錄後，向警方的反詐騙協調中心（ADCC）通報。惟由於受害人按騙徒指示，拒接任何來電，又被騙徒安排先後入住柴灣一間旅舍及沙田一間酒店，令警方一直未能聯絡到受害人。

騙徒又安排一名19歲青年，向受害人發送「保密令」及「調查令」，以及安排他入住酒店。警方最終在9月初，前往受害人的公司，尋獲受害人及揭穿騙局，並通知他指其1,600萬元，已被轉帳到騙徒的戶口。

警方東區警區刑事調查隊第五隊督察陳耀禧今午（9日）講述案情。（馬耀文攝）

警方經調查後，在前日（7日）拘捕涉案19歲青年，揭發他亦懷疑是騙案受害人，被指涉及內地的案件，要按指示執行秘密任務「將功補過」，才可減輕罪責。該名青年正被扣查，警方會繼續調查他在74歲會計師被騙1,600萬元案件中的角色。