有片｜落馬洲巴士站躁漢被指打尖　發難推欄兇警員：你唔畀我自由

網上瘋傳兩段爭執影片，可見一名白衣眼鏡男，在落馬洲站公共運輸交匯處巴士站，疑被指打尖與人口角，雙方互相用手機拍片「舌戰」，期間白衣男怒極推開鐵欄，更激動指罵警員：「頭先你唔同我解釋，而家你要攔我喺度？ 」更一度與警員糾纏，「你唔畀我自由！」警方表示，案發於昨日下午（9日），案件最終列作糾紛處理。



男子與在場警員口角。（51黃金良心圈 Facebook/Keylex Chow）

其中一段影片可見，現場落馬洲站公共運輸交匯處B1線往天水圍方向巴士站拍片者與白衣男互相以手提電話拍攝對方，拍片者稱：「繼續吖，你走去邊？」白衣男其後上前推開鐵欄，向另一方向揮手，疑要求其他人協助，拍片者隨即大叫：「你拆野，毀壞公物！差佬嚟喇，有眼睇啦，你影飽佢囉，配合警察好唔冇，你自己衝出嚟拆欄！」其後有警員到場分隔兩人。

另一影片則可見，白衣男激動手指指罵警員：「頭先你唔同我解釋，而家你要攔我喺度？ 」之後用身撞開警員，不滿大叫：「阿sir呀！ 阿sir呀！你而家咩呀？ 你唔畀我自由！」其後企圖登上巴士，被九巴職員以身阻擋，男子反問：「咩叫自由呀？我要上車！」未幾，多名警員趕抵支援，包圍白衣男着他冷靜。影片到此結束。

警員調查期間，白衣男企圖登車，職員以身阻擋。（51黃金良心圈 Facebook/ Keylex Chow）

警方表示，昨（9日）午5時23分接獲巴士公司職員報案，指一名男子在落馬洲站公共運輸交匯處疑因排隊問題與人爭執。據了解，涉事姓劉（65歲）男子因不滿職員態度，上前拉扯巴士站的鐵欄。案件列作「糾紛」處理。

白衣男與拍片者「舌戰」，推開鐵欄。（51黃金良心圈 Facebook/Keylex Chow）