YouTuber Kenny涉偷貓︱警：樂樂無打晶片　健康無傷痕交還廟祝

上周四（5日）強颱風「摩羯」襲港期間，紅磡馬頭圍道北帝廟放養貓「樂樂」疑被YouTuber Kenny帶走。警方於周一（9日）接獲失貓報案，今日（11日）早上在紅磡區以涉嫌「盜竊」拘捕一名25歲男子。警方指樂樂並無植入晶片，經愛護動物協會人員檢查後，牠情況安全及健康，無表面傷痕，並將貓交還予廟祝。



經愛護動物協會人員檢查後，樂樂情況安全及健康，無表面傷痕，交還予廟祝（左）。（馬耀文攝）

廟祝關先生對尋回樂樂感到開心，多謝警方、一眾網民及「樂樂fans（支持者）」幫忙尋貓。關生指樂樂仍在幼兒時期開始在寺廟飼養，至今已9年多，性格乖巧喜歡跟人，從未試過走失。問及為甚麼沒有為樂樂植入晶片，他指「好難答，當時無做到。」，至於為何當日打風期間沒有安置樂樂，他指樂樂是放養：「由佢自由活動。」

另外，關生提到廟內有一間房間供樂樂休息，指樂樂不開心時會放牠出來：「有時困住佢會唔開心。」他指日後會盡量小心。

警方指樂樂並無植入晶片，經愛護動物協會人員檢查後，牠情況安全及健康，無表面傷痕，並將貓交還予廟祝。（馬耀文攝）

警方較早前接獲一名男子接報，指其在寺廟內飼養的9歲家貓樂樂於9月5日晚上失蹤，一眾街坊擔心樂樂安全，在網上社交媒體發布尋貓啟示及開設尋貓專頁。

警方表示高度關注事案件，經情報分析後，鎖定一名疑犯，於今日早上突擊搜查紅磡邨一個單位，救出樂樂，並以涉嫌「盜竊」拘捕一名25歲、報稱文員本地男子，現正被拘留調查，警方將循多方面作出調查，正調查緊被捕人事前有沒有踩線及涉及多人犯案。據了解，單位有貓砂及貓糧。

今日（11日）警方以涉嫌「盜竊」，於紅磡區拘捕一名男子。據知被捕人YouTuber Kenny。（馬耀文攝）

根據香港法例第210章盜竊罪條例第9條，「盜竊」罪一經定罪最高可判監禁10年。另外，根據《防止殘酷對待動物條例》（第169章），任何人胡亂或不合理地作出某種作為，而導致任何動物受到任何不必要的痛苦即屬違法。一經定罪，最高可處罰款20萬港元及監禁3年。

樂樂失蹤後，有網民發現YouTuber Kenny在其Telegram群組上載一張與貓同床的相片，有人認出貓隻特徵，估計疑為失蹤的樂樂。有網民向他查詢，惟該名YouTuber否認帶走了樂樂並指沒有見過樂樂。另有，從網上圖片可見，在一個Instagram群組中，Kenny提到在8號風球其間救了貓，指自己沒有做錯，反指「佢哋真心為貓好又點會比佢留喺室外」。

周一（9日）晚上一名77歲姓關男子到紅磡警署報案，指馬頭圍道146號一寺廟的一隻約9歲的放養貓不知所蹤，並發現社交平台上有人抱着相似貓隻，懷疑是該失貓。今日（11日）警方以涉嫌「盜竊」，於紅磡區拘捕一名男子。據知被捕人為YouTuber Kenny。

▼網民上載涉事YouTuber提及8號風球救貓紀錄▼



Kenny在其Telegram群組上載的一張與貓同床的相片，有人懷疑貓隻就是失蹤的樂槳。（網上圖片）

▼北帝廟門外張貼尋貓啟示▼



紅磡馬頭圍道北帝廟有一隻橙白色放養貓「樂樂」，於上周四（5）日晚超強颱風「摩羯」襲港時失去蹤影。（馬耀文攝）

紅磡馬頭圍道北帝廟有一隻橙白色放養貓「樂樂」，於上周四（5）日晚超強颱風「摩羯」襲港時失去蹤影。（馬耀文攝）

紅磡馬頭圍道北帝廟有一隻橙白色放養貓「樂樂」失蹤，北帝廟門外張貼尋貓啟示。（馬耀文攝）