車長疑行車時抽煙睇手機　九巴：車長停職受查　若屬實不排除解僱

一名九巴車長，懷疑在載客行車期間抽煙及觀看手提電話。九巴回覆《香港01》稱，已經暫停該名車長職務，並進行全面調查。



有目擊者向《香港01》提供相片及資料，指一名九巴車長，懷疑昨晚（11日）在屯門公路載客行車期間抽煙及低頭看電話，認為此舉妄顧乘客安危，已向九巴作出投訴。

一名巴士車長在巴士行駛期間，手持懷疑點著的香煙，並將手擱在打開的車窗上。(讀者提供圖片)

九巴回覆稱，昨晚一名車長在屯門公路駕駛59M線巴士時，懷疑吸煙和觀看手提電話。九巴已即時暫停該名車長職務，正在進行全面調查，若證明屬實，將嚴肅處理並採取紀律行動，不排除作出解僱。

依圖片所見，涉事巴士正在行駛屯門公路由屯門出九龍方向的路線，上層當時有乘客。(讀者提供圖片)

《香港01》接獲讀者提供數張圖片，其中一張可見一輛九巴在屯門公路慢線行駛中，上層亮起車廂燈，並載有乘客；另一張相則相信從中線車輛拍攝，近攝慢線巴士司機位，可見車長坐在駕駛席上，右手手持燃點的香煙，擱在已打開的車窗上。

該目擊者指出，事發時間為昨日（9月11日）晚上約10時半。當時乘坐私家車在屯門公路往九龍方向中線行駛，途至深井附近時發現於慢線行駛的巴士，司機竟然打開車窗抽煙。由於私家車車速較快，已超越了巴士，司機於是將車收慢與巴士接近平排，目擊者隨即用電話拍下巴士司機手持香煙一刻。

他指，由發現到減速、到拍攝完成，整個過程維持約3分鐘；此外，他亦發現該車長不時低頭看電話，認為此舉妄顧乘客安危，故已向九巴作出投訴。