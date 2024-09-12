冒牌月餅｜流心奶黃Magical變Magieal　美心教路分辨真偽

中秋佳節在即，海關嚴打冒牌月餅及應節物品，檢獲多款冒牌月餅及逾大批燈籠、餐具等冒牌貨。其中一款抄襲美心集團，正貨的「Magical」變成「Magieal」。美心回覆查詢時指，假貨的內、外品牌標誌、防偽標籤、名稱位置全部與正版有別；同時，集團教路三大識別或渠道，以防市民買到假貨。



美心集團表示，美心月餅均百份百於香港製造。公司留意到市面出現偽冒的「美心流心奶黃月餅」，其包裝上英文字「Magical」錯誤串成「Magieal」。另外，有關偽冒產品外盒上和盒底品牌標誌的印刷效果、防偽標籤的圖案、以至內包裝上品牌名稱的印刷位置，都有別於正版。

留意食用日期

美心提供三大方法，予市民辨別旗下月餅真偽。其中包括食用日期，美心指，今年在香港發售的「美心流心奶黃月餅」只有兩個食用到期日，分別為2024年9月27日及10月17日。而「美心雙黃白蓮蓉月餅」的食用到期日，則為2024年10月17日。

防偽標籤

其次，多款月餅禮盒裝（包括傳統、奶黃及冰皮系列）均貼有防偽標籤。顧客以智能手機應用程式直接掃標籤表層的二維碼，將連結至http://hmxgo.com/hkmc/outer/home，以雙語短片說明防偽查詢步驟。

顧客在撕開防偽標籤的面層後，將見到底層的彩色防偽圖紋碼及防偽二維碼，透過電話的微信手機應用程式內的「掃一掃」功能掃描該二維碼，即可到達美心官方驗證網站辨別真偽。

善用「在線客服」

另外，美心於今年在每一個查詢平台均推出「在線客服」功能鍵， 由人工智能客服協助顧客辨認貨品真偽。海外國家消費者如因無法下載微信而不能掃描防偽標籤底層的二維碼，亦可使用其他二維碼掃描工具，掃描標籤表層二維碼，於登陸頁面內點擊「在線客服」，由人工客服提供協助確定防偽標籤真偽。

為保障消費者，美心建議顧客前往美心集團旗下分店、正式被授權的特約經銷商或銷售點購買月餅券和現貨，亦可到官方網上商店https://www.maximsproducts.com.hk/tc購買正貨。

正貨是印有「Magical」的字樣，而話冒牌包裝則串錯為「Magieal」，把「C」變成「E」。（黃偉民攝）

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今次行動是海關於8月28日至9月9日，打擊藉中秋節出售冒牌月餅及應節物品的侵權活動，拘捕2男3女（21至70歲），檢獲26盒懷疑冒牌月餅及超過560件懷疑冒牌物品，包括燈籠及餐具等，市值約2.8萬元。

其中，冒牌燈籠售價為8至40元，是正貨價錢2至3成。月餅則涉多個品牌，其中LV（Louis Vuitton）並無設計及生產有關月餅及餐具，不法分子以600至800元在網上發售偽造該品牌的月餅及餐具套裝。

根據商標持有人提供的資料，品牌並無設計及生產該款月餅及餐具。（黃偉民攝）

中秋節將至，海關會繼續加強市面及網上巡查執法，打擊售賣冒牌食品，以及一批應節物品的侵權活動。海關呼籲消費者應光顧信譽良好的店鋪或網店，如對貨品真偽有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。同時提醒售賣物品的人士切勿出售冒牌物品，於採購物品時亦應小心謹慎，因售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格舉報懷疑侵權活動。

正貨的零售價為港幣284元，而懷疑冒牌貨嘅售價為港幣220元，價錢是正貨大約7成。（黃偉民攝）