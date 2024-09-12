賣淫集團招攬內地女抽一半「肉金」　警拘37性工作者及兩主腦骨幹

大埔警區一連3日（10至12日）進行掃黃及反洗黑錢行動，揭發賣淫集團透過內地社交應用程式，招攬內地性工作者以雙程證來港，安排在上水區唐樓接客，從中抽取一半「肉金」，再將現金存入用作洗黑錢的銀行傀儡戶口。



警方相信，有關戶口清洗超過港幣1,900萬元的黑錢，已凍結有關戶口並成功瓦解集團。行動中，警方放蛇拘捕39人，包括集團主腦、一名骨幹成員及37名性工作者。兩名被捕男子正被扣查；其中7名被捕女子已各被暫控一項「違反逗留條件」，已於今日（12日）上午在粉嶺裁判法院提堂；其餘人等則獲准保釋候查，10月中旬向警方報到。

警方拘捕37名性工作者，檢獲性感衣物。（羅日昇攝）

集團網上招攬內地性工作者來港 抽一半「肉金」

大埔警區反三合會行動組第一隊主管姚國威高級督察指，集團利用內地社交應用程式，招攬內地性工作者以雙程證來港，並安排入住上水區唐樓賣淫。集團成員會不定時到訪唐樓單位，向性工作者收取大約一半由性交易而獲得的得益，牟取暴利。有關從非法活動所獲得的「黑錢」，集團成員會隨即以現金存入用作洗黑錢的本地銀行傀儡戶口。

警方調查後鎖定涉事銀行戶口，當中涉及首腦和其團伙的骨幹成員。待時機成熟後，一連3日（10日至12日）派員放蛇，於上水6間由涉案集團操控的樓上足浴店，以「經營賣淫場所」、「協助經營賣淫場所」拘捕19名性工作者（34至54歲），當中8名亦涉「違反逗留條件」。行動中，警方檢取大量安全套、按摩油、毛巾及性感衣物。

另於9月11日，大埔警區特別職務隊聯同入境處人員，於區內15間「一樓一」單位放蛇，以「違反逗留條件」拘捕18名持雙程證的性工作者（26至54歲）。

警凍結賣淫集團戶口 清洗約港幣1,900萬元黑錢

大埔警區科技及財富罪案隊主管何嘉怡督察指，發現該集團主腦及成員的銀行戶口，有不尋常的交易活動，犯罪集團會利用中間人向性工作者收取「肉金」，每次金額由數百至1,000元不等。其後，犯罪集團就會利用傀儡戶口，協助清洗非法賣淫罪行所收到的犯罪得益。警方相信，集團已清洗約港幣1,900萬元的懷疑犯罪得益。

兩被捕男子為集團主腦及骨幹成員 懷疑有黑幫背景

而昨日（11日），大埔警區刑事部進行收網行動，以洗黑錢罪名拘捕兩名本地男子，年齡分別為40及30歲，報稱職業為司機及運輸工。他們為賣淫集團主腦及骨幹成員，部分人士懷疑有三合會背景。

警方在被捕男子身上尋獲相關戶口的銀行咭；另外，警方成功凍結一個懷疑為涉事賣淫集團清洗黑錢的戶口及約港幣16萬元的犯罪得益。案件仍然調查中，警方會繼續追查其他涉及洗黑錢的人士，以打擊犯罪團伙的非法勾當及資金鏈。

警方指，行動已堵截三合會收入來源，並透過財富調查打擊集團幕後主腦，成功以洗黑錢罪名拘捕主腦及其洗黑錢網絡成員，並凍結其集團主腦的銀行戶口警方相信，已成功瓦解一個活躍區內的賣淫及洗黑錢集團。

大埔警區反三合會行動組第一隊主管姚國威高級督察（左) 、大埔警區刑事總督察譚婧珊(中) 、大埔警區科技及財富罪案隊主管何嘉怡督察( 右)交代案情。（羅日昇攝）

警方強調，「經營賣淫場所」屬嚴重罪行。根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，一經定罪，最高可被判處監禁3年。另一方面，任何人如處理從可公訴罪行的得益的財產，即會觸犯洗黑錢罪，一經定罪最高可判監禁14年。而相關財產亦有機會被凍結，甚至充公。