刀匪趁風闖大埔村屋綁夫婦掠$80萬財物　警拘5男揭骨幹與事主相識

上周五（6日）颱風摩羯襲港，8號風球生效期間，大埔發生入屋行劫案，5名持開山刀的劫匪趁風闖入單位，用索帶綑綁並用刀指嚇夫婦，大肆搜掠財物，15分鐘內劫走價值港幣80萬的名牌手袋及手錶，並拿走信用卡到附近櫃員機提走4萬元。夫婦所幸沒有受傷，自行鬆綁報警。



警方約一周後拘捕5名男子，分別為案件策劃人、當晚有份落手的劫匪以及提供賊車予劫匪使用的車主。調查發現，其中一名被捕骨幹與受害人認識多年。據悉，有人知悉事主有名貴物品而犯案。警方已尋回涉事套上假牌車輛，惟仍在追查失物下落。



大埔南坑村入屋行劫案，警方一周後拘捕5名男子，警方新界北總區重交代案件。圖為新界北總區重案組高級督察呂文迪。（鄧海興攝）

犯案過程僅15分鐘 入屋綑綁戶主掠$80萬財物

事發9月5日深夜，當時8號風球生效，一對夫婦身處大埔南坑村村屋單位，突然有4名賊人蒙面進入單位，揚言要打劫，並手執幾把開山刀指嚇戶主，其後用索帶綁起夫婦。賊人於屋內大肆搜掠，劫走大量失物包括名牌手袋，手錶首飾以及相機，總值約80萬元。

賊人亦於屋內拿走有提款功能的信用卡，並威嚇户主拿取提款密碼，再到案發地點2百米外一個自動櫃員機，成功提取4萬元。賊人得手後登上一部套有假牌的車輛逃離現場，戶主其後自行鬆綁並報警求助。案發過程歷時15分鐘，夫婦沒有受到傷害。

其中一名被捕人與受害人認識多年 得悉對方家中有財物

案件交由新界北總區刑事部跟進，經過連日翻查大量閉路電視，成功鎖定該群賊人身份及行蹤。警方一連兩日（9月12至13日）展開拘捕行動，於沙田、葵涌以及大嶼山，以涉嫌「搶劫」、「串謀搶劫」、「行駛虛假文書」及「車內盜竊」拘捕5名中國籍男子，年齡介乎29至47歲，報稱任職司機及無業。

他們的角色包括案件策劃人、當晚有份落手的劫匪，以及提供賊車予劫匪使用的車主。其中一名被捕人與事主認識多年，兩人較少聯絡，並無恩怨糾紛，惟得悉對方家中有名貴物品。

該群賊人犯案時帶備武器開山刀，撬門工具。（鄧海興攝）

警方指案件有組織有預謀 趁橫風暴雨遮蓋入屋聲響

警方新界北總區重案組高級督察呂文迪指，整宗案件有組織及有預謀，該群賊人犯案時帶備武器、撬門工具，並攜有索帶。犯案前已為賊車套上假牌，以逃避警方追捕，刻意趁風打劫，利用橫風暴雨做掩蔽，試圖遮蓋入屋打爛玻璃時製造的聲響。警方會繼續追查失物的下落，拘捕行動依然進行中。警方於稍後時間，將會落案起訴當中4名被捕人各一項搶劫罪，並於9月14日押解至沙田裁判法院提堂。

遇劫夫妻在場協助警員調查。（李家傑攝）

消息稱，涉案財物總值約80萬元，包括6個Hermès及6個Chanel手袋，共值約54.4萬元；1隻勞力士及1隻Panerai手錶，共值約3萬元；以及1張有提款功能的信用卡、並遭提取4萬元；另有小量首飾。

據了解，涉案開山刀長約30厘米。現場另檢獲一把安全錘及一支長約30厘米的螺絲批。案件交由新界北總區重案組跟進。遇劫夫婦為49歲姓陳男子及40歲姓李妻子，據了解，兩人從事時裝零售生意。

警員在場調查。（李家傑攝）

警方提醒市民，提高警覺防盜意識，加強家居保安，鎖好門窗，避免成為下一個賊人的目標。根據香港法例第210章，搶劫是嚴重罪行，一經定罪最高刑罰是終身監禁。

警方呼籲，若有人以不合理的低價，出售來歷不明的名貴物品，請加倍留意，並且盡快通知警方。而根據盜竊罪條例第24條，任何人如知道或相信某些貨品是贓物而不誠實地收受該貨品，一經定罪可監禁14年，市民切勿以身試法。