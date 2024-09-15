內地女網紅「海莉子Hayley」大嶼山踩單車遭輾斃　旅遊巴司機被捕

今午（15日）大嶼山羗山道發生奪命車禍，一名31歲姓潘內地單車女網紅「海莉子Hayley」，相約10名車友「騎遊」期間 ，疑落斜失控越線，直撞一輛旅遊巴右邊後輪，捲入車底，輾爆頭部，當場身亡。警方表示，經調查後，姓鍾（59歲）旅遊巴男司機，涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕，他正被扣查。



死者倒臥旅遊巴右後輪旁邊，人員用白布遮蓋遺體。（王譯揚攝）

警方表示，死者姓潘（31歲），當時事主踏單車沿羗山道往大澳方落斜，據報在彎位失平衡跌倒，被相反方向駛至的旅遊巴輾過，其頭部嚴重受傷，現場被證實死亡；姓鍾（59歲）男司機，涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」被捕，正被扣查。新界南總區交通部特別調查隊已接手跟進，呼籲任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661-1346與調查人員聯絡。

消息指，潘女持雙程證來港。當時一行10人踩單車落斜，她懷疑失控越過對面線，被一輛由旅行團租用、前往昂坪360的旅遊巴捲入車底，右邊後輪將其輾過，頭爆身亡。有尾隨的一輛大嶼山的士，司機及乘客目睹案發一刻，乘客蘇女士表示「好驚」，又指當時單車落斜，但車速並不算很快。

死者倒臥旅遊巴右後輪旁邊，人員用白布遮蓋遺體。（王譯揚攝）

死者為內地單車女網紅「海莉子Hayley」，其抖音有近1.3萬名粉絲、有超過18萬「點讚」數量；在小紅書及嗶哩嗶哩亦頗有名氣，經常分享於不同地方的「騎遊」的片段。從她最新一條抖音影片可見，今早她與約10名單車友人於迪士尼附近集合，詎料數小時後便命喪輪下。大批網民湧入留言悼念。

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警方呼籲，所有道路使用者，包括騎單車人士，任何時候均須遵守交通規則，包括交通燈號、限速指示、路面標記等。另外，為自身安全著想，騎單車人士應佩戴單車頭盔及穿著保護裝備。行車時更應與大型車輛保持適當距離。

最後，警方提醒騎單車人士應要量力而為。在一些不熟悉的路段、或陡峭多彎的道路上騎行，危險程度會倍增。例如，是次意外的羗山道，這些路段的特點是坡度大而且彎多路窄，盲位較多，對於騎單車人士技術及單車的操控要求十分高，若未能妥善掌控單車，一旦發生意外，車手很可能會嚴重受傷。警方建議市民大眾應因應自身能力而去選擇騎行路段，亦應避免在車流多、常有大型車輛駛經的道路上騎行。

女死者最新一條抖音影片可見，今早與多名單車友於迪士尼附近集合，詎料數小時後命喪輪下。（抖音截圖）

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