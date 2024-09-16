警拘跨國賭博平台香港分支4骨幹　揭黑幫滲校園　7個月收6億賭注

警方前日（14日）搗破一個跨國犯罪非法網上賭博平台在香港的分支，以涉嫌串謀收受賭注及串謀洗黑錢罪，拘捕4名骨幹成員。警方稱，涉案非法賭博網站由今年2月開始營運，截至9月14日的拘捕行動，相信累計收受賭注逾6億元；更揭發有黑幫滲透校園，利誘學生開設傀儡戶口協助洗黑錢。



警方搗破一個跨國犯罪非法網上賭博平台在香港的分支，在其營運中心檢獲大批電腦、手機及電話卡等。（羅日昇攝）

黃大仙警區科技及財富罪案組督察岑景康表示，警方早前發現有本地黑社會成員滲透校園，引誘年輕人開設傀儡戶口，經調查後採取代號「雙槍」的情報主導行動，9月14日在荃灣一座工商業大廈一單位，搗破涉案由跨國犯罪集團操控、本地黑社會營運的網上非法賭博平台，在香港的營運中心，以涉嫌「串謀收受賭注」及「串謀洗黑錢」罪，拘捕3男1女骨幹成員（21至33歲）。4人均已獲准保釋候查。

警方搗破一個跨國犯罪非法網上賭博平台在香港的分支，集團在港開設24小時營運中心作充值、出錢、入錢及客服地點，亦安排黑幫滲透校園，利誘學生出售戶口作洗黑錢用途。（羅日昇攝）

行動中，警方亦檢獲4部電腦、80部電話及200多張電話卡。警方表示，該非法賭博平台營運中心24小時運作，有10多名員工，中心設備齊全，是犯罪集團用作處理充值、出錢、入錢及作為客服的地點，有供員工簽到的打卡機，亦有逾80部已連接不同傀儡戶口的手提電話及電腦。

警方搗破一個跨國犯罪非法網上賭博平台在香港的分支，在其營運中心檢獲大批電腦、手機及電話卡等。（羅日昇攝）

岑景康指出，涉案跨國犯罪集團紮根馬來西亞，其賭博平台於今年2月在海外註冊，以東南亞地區客戶為目標，並在香港設營運中心針對香港賭客。集團分工明細，透過社交平台、短訊及手機應用程式，並推出新會員註冊優惠、「真錢入加密貨幣出」等噱頭，主動宣傳招攬賭客。

是次被搗破的非法網上賭博平台，有約1,000至2,000名賭客，單一投注額由港幣100元至80萬元不等。據悉，賭博項目包括球賽、運動比賽結果、百家樂、釣魚機等各種類型。岑景康稱，由平台自今年2月起，運作至警方9月14日行動當日，每日平均收取賭注近300萬元，估計累計收受賭注約6.68億元。警方已通知網絡供應商停止相關網站運作。

警方搗破一個跨國犯罪非法網上賭博平台在香港的分支，相信集團由今年2月至9月營運期間，收受賭注逾6億元。（羅日昇攝）

黑幫滲校園誘學生開戶供洗黑錢 中五生誘同學同賣戶口賺佣落網

涉案犯罪集團亦涉嫌利誘他人借出銀行戶口，清洗共約26萬元懷疑犯罪得益。黃大仙警區重案組第一隊高級督察麥寧峰表示，是次行動發現集團在剛過去的暑假，派出本地黑幫成員滲透校園，引誘學生開設傀儡戶口，作為網上賭博平台的營運工具；行動中，發現的傀儡戶口持有人，不少是學生或剛出社會的年輕人，麥形容情況令人擔憂。

其中一名17歲中五學生，上周一（9日）在黃大仙區被發現身藏4張他人的銀行卡，警方經調查後發現，該名學生受黑社會引誘，以數千元開設並出售戶口，更招攬同校同學一同出售戶口，從而賺取近1,000元的佣金。該名學生涉嫌盜竊被捕，麥寧峰指他更可能面對更嚴重的串謀洗黑錢罪。警方強烈譴責黑社會利用年輕人作犯罪工具。

警方搗破一個跨國犯罪非法網上賭博平台在香港的分支，拘捕4名骨幹成員，黃大仙警區重案組第一隊高級督察麥寧峰（左）及黃大仙警區科技及財富罪案組督察岑景康（右）交代案情。（羅日昇攝）

麥又表示，今年首半年20歲以下被捕年輕人達1,541人，按年微升；但當中288人涉及詐騙案，按年升幅達三成，而青少年提供戶口接收犯罪得益的人數亦有上升趨勢。他警告相關行為可能干犯洗黑錢罪，一經定罪最高可判監14年及罰款500萬元。

另外，根據《賭博條例》，任何人非法收受賭注，最高可被判處罰款500萬元及監禁7年；任何人向非法收受賭注的人投注，不論收受賭注地點是否位於香港，亦屬違法，首次定罪最高罰款1萬元及監禁3個月，重犯者最高更可被罰款5萬元及監禁9個月。