海關葵涌集運倉檢$210萬毒包裹 17歲中五生著校服便利店取貨斷正
撰文：左朗星 羅日昇
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海關今年採取「狙擊者II」行動，嚴打販毒集團利用集運方式犯案。上周四（12日）再在葵涌一集運倉檢獲藏有2公斤、值約210萬元的包裹；經追查後，今日（17日）中秋節拘捕一名身穿校服、在便利店取貨的17歲中五男學生。
連計今次一宗，「狙擊者II」行動已拘捕5人。自今年1月1日起至昨天（16日），行動共破獲29宗販毒案，查獲超過65公斤毒品，總市值逾2,500萬元。
海關毒品調查科機場調查科調查主任卓主烽表示，海關經過一連串風險評估和情報分析後，上周四在一間位於葵涌的集運商貨倉內，成功鎖定一個從美國寄出空運到港，報稱為營養補充劑的包裹。經查驗後，發現內藏2公斤懷疑霹靂可卡因，市值約210萬元。
關員隨即採取監控遞送行動，今日中秋節正日，成功在荃灣拘捕一名17歲、在區內就讀的中五男學生，他當時身穿校服，在荃灣一間便利店收取涉案包裹。他涉嫌「涉嫌販運危險藥物」。卓主烽指，今次為海關首次發現毒販利用便利店收取毒包裹，正調查疑犯收取多少報酬，鋌而走險。
卓主烽續指，「狙擊者II」行動目標為物流公司或集運商，去調查寄貨人或收貨人的背景，或他們寄貨頻率。海關透過當中蛛絲馬跡追查，發現毒販利用便利商店交收案件。
海關呼籲，特別是年輕人千萬不要受利誘或想搵快錢，去從事可能和毒品有關的活動。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（販運是指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。
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