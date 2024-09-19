德國抵港大馬男涉以咖啡粉包裝掩飾運毒被捕　海關檢$726萬K仔

周二（17日）中秋節正日，一名由德國杜塞道夫經芬蘭赫爾辛基來港的馬來西亞籍男子，以咖啡粉包裝袋作掩飾，偷運一批氯胺酮（俗稱K仔）入境香港。海關機場科人員透過X光機偵測到有異常，在深入搜查下，起獲約15公斤、市值約726萬元的k仔，並以販運危險藥物罪將涉案外籍男子拘捕。



一名從德國抵港外籍男子涉以咖啡粉包裝作掩飾，內藏15公斤k仔，市值約726萬。（羅日昇攝）

海關毒品調查科調查主任卓主峰稱，周一（17日），海關機場科人員在機場截查一名由德國杜塞道夫經芬蘭赫爾辛基飛抵本港的馬來西亞籍男子。人員利用X光機檢查發現其寄艙行李有可疑，內裡的30包咖啡包裝袋有重新包裝過的痕跡，引起懷疑，遂打開包裝袋檢查，結果發現內藏約15公斤的懷疑氯胺酮（k仔），並隨即以販運危險藥物罪將該名馬來西亞籍男子拘捕。

被捕男子42歲，報稱售貨員，案件將於明天（20日）在西九龍裁判法院提堂。卓主峰指，是次販毒集團企圖採取較迂迴的路線飛抵本港，以逃避海關偵查；另外，販毒集團利用不同的日常用品及食品，配以精良的手法收藏毒品，以減低被海關人員發現的機會。據了解，被捕男子收取約500歐元（折合約4300港元）報酬及免費機票，從德國偷運毒品到港。

一名從德國抵港外籍男子涉以咖啡粉包裝作掩飾，內藏15公斤k仔，市值約726萬。（羅日昇攝）

海關強調，面對販毒分子不同的收藏方式及偷運手法，人員會一如以往透過風險管理及使用先進的設備防止毒品流入香港；並會繼續緊密留意國際販毒的趨勢，適時調整執法策略，並根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，從源頭高效打擊。

一名從德國抵港外籍男子涉以咖啡粉包裝作掩飾，內藏15公斤k仔，市值約726萬。（羅日昇攝）

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。