新界北爆竊案頻生　警今起高姿態陸空巡邏　用無人機搜偏遠山區

鑑於近期區內爆竊案有上升趨勢，警方新界北總區人員今日（20日）起展開代號「帝聯」（KINGSLEAGUE）反爆竊行動，以情報主導的策略性部署，採取高姿態陸空兩路並進的高密度巡邏方式，除了不定時調動軍裝、便裝及野外巡邏隊人員於爆竊地點附近巡邏外，亦利用無人機協助搜索偏遠山區的疑犯。



新界北總區的快速應變部隊，則加強山區密林的巡邏和搜查；機動部隊也加強了市區和村落的巡邏；交通部及軍裝巡邏小隊於不同時間位置，設立路障截查可疑車輛或人士，務求全力做好預防和執法工作，保障市民的生命和財產安全。

新界北總區今日（20日）起展開反爆竊行動。（警方圖片）

同時，新界北總區一直非常着重警民合作的重要性，除與各住宅屋苑保持緊密溝通，提高居民及保安員警覺性及防罪意識外，亦會到訪不同屋苑派發「家居保安貼士」傳單，向居民介紹智能安全產品的功能，並提供實物展示，鼓勵居民加強家中的防盜措施。

警方提醒，市民於外遊或長期外出時應加強家居防盜措施，時刻鎖好門窗，晚上外出可留有少量燈光，尤其是低層或靠近山坡的住戶，以及正在進行棚架工程的屋苑。市民亦應避免將貴重物品或大量現金放在家中，村屋住戶可在室內和主要通道安裝監控攝像鏡頭，以提高安全防範。如市民發現有可疑人出現，應立即致電999報警。