大馬男收$3萬扮遊客來港　國際車牌租車販毒　警拘人檢$7500萬毒

警方再破獲訪港旅客來港販毒案。繼9月12日，一名26歲馬來西亞籍男子以遊客身分在本港潛伏一年販毒後，毒品調查科再於昨日（9月24日）在落馬洲新田停車場，截獲一名可疑男子及一輛私家車，在車內搜出合共市值7500萬元、總重100公斤的懷疑可卡因。



調查所得，被捕男子33歲，為馬來西亞籍，在當地被販毒集團招募，收取約3萬元報酬，以旅客身分訪港租車販毒。男子被暫控一項販運危險藥物罪，明日（26日）早上於粉嶺裁判法院提堂。



警方一共檢獲100公斤懷疑可卡因，市值約港幣7,500萬元。（羅日昇攝）

毒品調查科人員於昨日（24日）在落馬洲進行打擊毒品行動，探員於落馬洲新田一個停車場內，截查一名剛從私家車落車的司機。警員隨即搜查司機及該輛私家車，並在私家車車尾箱找到5個尼龍袋，每一袋各藏有20塊可卡因磚，每磚重1公斤。警方一共檢獲100公斤懷疑可卡因，市值約港幣7,500萬元。據悉，有關毒品包裝上印有不同圖案，以區別不同純度及出產地。

警方毒品調查科署理警司湛耀光指，警方以涉嫌「販運危險藥物罪」拘捕一名馬來西亞籍33歲男子，他持馬來西亞護照，以旅客身份9月起入境，並有申請國際駕駛執照，從租車公司租用私家車，在港負責駕駛私家車進行販毒活動。調查所得，男子在馬來西亞當地受到販毒集團招攬，收取報酬折合約3萬元港幣來港販毒。

警方毒品調查科署理警司湛耀光交代案件。（羅日昇攝）

警方相信，毒品預料供應本地市場，行動已成功從源頭堵截大批毒品，阻止流入本地市場。警方將繼續調查毒品來源。被捕男子仍被扣留調查中，稍後將被控一項販運危險藥物罪，明日（26日）早上於粉嶺裁判法院提堂。

警方重申，販毒是嚴重罪行，一經定罪可判終身監禁，罰款500萬元。警方呼籲，市民以及訪港旅客切勿以身試法。警方將繼續密切留意，訪港旅客販毒情況，並會繼續與海外、內地及本地的執法機構，加強情報交流及合作，打擊跨境販毒活動。