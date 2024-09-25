十一國慶︱警尖沙咀遊客乘車熱點錄影執法　3周內揭72的士違例

十一國慶黃金週長假期臨近，警方西九龍總區交通部執行及管制組人員由本月4日起，在尖沙咀區內的遊客乘車熱點，加強打擊涉及公共服務車輛的違規行為，包括的士司機在限制區內及非的士站位置兜搭乘客等行為。



行動中，警方利用攝錄機進行流動錄影執法，截至今日（25日）共偵測到72輛違例的士；人員亦在尖沙咀區內設置多個路障，共截查219部載有乘客之的士，調查有否濫收車資。



十一國慶將至，西九龍總區交通部執行及管制組人員，在尖沙咀區內截查的士。（警方提供）

警方表示，人員利用攝錄機於廣東道及梳士巴道一帶不定時進行流動錄影執法，提升執法效率。截至9月25日，警方共偵測到72輛違例的士，分別涉及「非法進入黃色方格路口」、「在限制區內讓乘客上落」、「沒有遵從交通標誌」及「在只准上落客的區域長時間停留」，警方將會向有關司機寄出定額罰款告票。

另外，警方亦在尖沙咀區內設置多個路障，共截查219部載有乘客之的士，向乘客查問有關的士有否涉向乘客要求額外車資；人員如初步發現曾發生的士罪行，會記下相關的士司機及乘客資料，作進一步調查及檢控之用。

十一國慶將至，西九龍總區交通部執行及管制組人員，在尖沙咀區內打擊黑的。（警方提供）

鑒於的士司機違例記分制度已於2024年9月22日實施，人員同時向的士司機宣傳有關的士違例記分制度的11項與的士司機相關罪行，包括「濫收車費」、「故意拒絕或忽略接受租用」、「沒有採用最直接而切實可行的路綫駛往目的地」等。

十一國慶將至，西九龍總區交通部執行及管制組人員，在尖沙咀區內打擊黑的。（警方提供）

警方重申，行動仍在進行中，亦會繼續採取果斷的執法行動，打擊有關的士違法行為，以保障市民及遊客的權益。市民及遊客如發現任何有關的士違法行為，應記下時間、地點、的士車牌，司機姓名及行車路線等資料，並向警方舉報。