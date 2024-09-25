海關偕控煙辦打擊私煙單張　巡滿東邨拘23歲男檢300張「點心紙」

海關與衞生署控煙酒辦今日（25日）採取代號「迅雷」的聯合行動，在東涌一帶公共屋邨進行打擊電話訂購私煙活動及售賣私煙廣告（ 俗稱「點心紙」）行動。於傍晚時分，海關人員在東涌滿東邨滿順樓巡邏期間，發現一名23歲男子在屋邨走廊派發宣傳單張，於是海關聯同控煙酒辦人員立刻採取行動，截獲該名男子及在其身上搜出約300張售賣私煙宣傳廣告單張。



據了解，被捕男子從事地盤工作，近日因「無工開」，故改做兼職派發傳私煙宣傳廣告單張，收取每座約110元報酬。

行動中，海關發現一名男子派發私煙宣傳單張。（海關提供）

行動中，海關檢獲約300張私煙宣傳單張。（海關提供）

行動中，海關檢獲約300張私煙宣傳單張。（海關提供）

衞生署控煙酒辦公室指出，分發吸煙產品廣告傳單屬違法行為。根據《吸煙（公眾衞生）條例》，任何人士都不得展示、刊登、分發、廣播；或透過電影或在互聯網上放映煙草廣告。違例者一經定罪最高可被罰款港幣5萬元。如屬持續罪行，則在罪行持續期間，每日另加罰款港幣1,500元。

海關強調，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。若發現人派發私煙傳單，海關亦會轉交衛生署控煙酒辦公室跟進。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。市民亦可透過衛生署控煙酒辦公室熱線29618823舉報派發私煙傳單活動。