4人墮假冒官員案失$1400萬　48歲傀儡戶口男六項罪成加刑判監4年

2022年9月，警方接獲4宗「假冒官員」騙案，受害人均被指涉及內地刑事案件，繳付共約1,400萬元「保證金」予假公安。警方追查後，2023年1月，拘捕一名48歲本地男子，他為傀儡戶口持有人，涉在5個月內清洗1,900萬元黑錢，今日（26日）他被裁定罪名成立，加刑由判監36個月增至48個月。



一名48歲本地男子，涉在5個月內清洗1900萬港元黑錢，今日（26日）被區域法院提裁定罪名成立，判監48個月。（資料圖片）

警方2022年9月接獲4宗報案，案中受害人接獲自稱內地官員的人士來電，聲稱其涉及內地刑事案件，要求受害人以現金或轉賬形式繳交保證金。受害人繳款後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，於是報案。4宗案件涉款共約1,400萬元。

深水埗警區刑事部人員經調查後，2023年1月9日，拘捕一名與案有關的48歲本地男子，涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（洗黑錢）」。調查顯示，被捕人為傀儡戶口持有人，其6個銀行戶口在2022年5月至9月期間，處理共約1900萬港元的款項。

經徵詢法律意見後，該名男子被起訴6項「洗黑錢」罪。案件今日（26日）於區域法院提堂，該名男子被裁定罪名成立。警方根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條，就判刑向法庭申請加重刑罰。法庭經審視後批准加重刑罰，該名男子由原本被判監36個月加刑至48個月。近年涉及同類型案件的被捕人數有上升趨勢，警方會就相關案件與律政司研究，向法庭申請加刑，以增加阻嚇力。

警方呼籲市民切勿租借或賣出個人銀行或支付工具的戶口，以免被騙徒利用作洗黑錢及收受騙款。任何人如協助詐騙集團，有機會觸犯以欺騙手段取得財產罪，一經定罪，可被判監禁10年。另外，如任何人租借戶口，亦有機會觸犯洗黑錢罪，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，洗黑錢可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。