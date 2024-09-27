昂船洲大橋男司機疑棄車跳橋　救援人員海陸空搜索

昂船洲大橋懷疑有人跳橋。今晚（27日）8時許，有一名女子報案，指其丈夫失聯，他早前透露輕生念頭，警方展開調查。



同晚10時許，警方接獲昂船洲大橋職員報案，指發現一輛Benz七人車停泊在大橋往機場方向的路肩上，惟司機不知所終，警員翻查車牌資料，查獲車主身份，與失蹤男子脗合，救援人員正在海陸空三路搜索男事主。



警方接獲駕駛者報案，有一輛Benz七人車停泊在昂船洲大橋往機場方向的路肩上，惟車上司機不知所終。（鄧海興攝）

警方到場在七人車調查。現場所見，七人車內一片凌亂，有一張兒童汽車座椅、小童書包及一雙波鞋，亦有多袋物品。有消防員綁上安全繩到大橋欄杆外，視察橋躉下方；水警在附近海域搜索；政府飛行服務隊派遣直升機從高空搜索；救護車亦在場戒備。事主家屬到場了解事件，神色憂心。

警方表示，本周五（27日）晚上10時22分，接獲昂船洲大橋職員報案，指發現一輛私家車停泊上址，車內沒有司機，救援人員接報到場，懷疑53歲邱姓男車主在上址跳橋，警方、消防處、海事處及飛行服務隊人員到場協助搜救，暫未有發現，經初步調查，案件列作企圖自殺，搜救行動仍在進行中。

事主家屬到場了解事件，神色憂心。（梁偉權攝）

七人車內一片凌亂，有一張兒童汽車座椅、小童書包及一雙波鞋等物品。（梁偉權攝）

一輛Benz七人車停泊在昂船洲大橋往機場方向的路肩上，惟車上司機不知所終，途經駕駛者懷疑有人跳橋遂報案，大批救援人員到場搜救。（鄧海興攝）

警方透過翻查車牌得知車主身分，與上述失蹤男子身分吻合。（鄧海興攝）

救護員在場戒備。（鄧海興攝）

一輛Benz七人車停泊在昂船洲大橋往機場方向的路肩上，惟車上司機不知所終，途經駕駛者懷疑有人跳橋遂報案，大批救援人員到場搜救。（鄧海興攝）

一輛Benz七人車停泊在昂船洲大橋往機場方向的路肩上，惟車上司機不知所終，途經駕駛者懷疑有人跳橋遂報案，大批救援人員到場搜救，政府飛行服務隊派出直升機在空中協助搜索失蹤者。

受事件影響，青沙公路昂船洲大橋，往機場方向的慢線一度封閉，其後已解封。

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