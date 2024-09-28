港深西部公路車禍｜2的士司機亡　專家:談判勿站車頭　駕車應專注

港深西部公路今午（28日）發生奪命車禍，兩輛的士沿公路往內地方向行駛時相撞，兩名司機下車站在兩車之間商討及交換資料時，一輛中港牌Range Rover四驅車從後駛至，撞向紅的車尾，將其推前撞向兩名的士司機，兩人頭部着地重創，送天水圍醫院搶救後均告不治。四驅車司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。



中國香港汽車會會監李耀培接受《香港01》電話訪問指出，意外涉及兩大起因，認為兩名的士司機在兩車碰撞後，落車並站在一個危險的位置商討；加上其後駛至四驅車的司機未察覺前方有車停下，顯示他可能是不專注加駛，兩項因素共同發生，結果導致嚴重交通意外。他提醒司機若遇上交通意外需要商討，切勿站在兩車之間或車頭，應站在車輛後方路壆或路肩位置，或留在車上扣好安全帶及報警，待警方到場後才下車。



港深西部公路發生嚴重車禍，其中兩架的士停在快線。（梁偉權攝）

車禍無人傷 宜駕車至慢線路肩才停車

李耀培相信，涉事兩輛的士本身只有輕微碰撞，惟意外後兩名司機將車停在快線，並非安全位置，兩人更站在危險位置理論。他指出，若車禍後無人受傷，涉事司機應將車駛至路的左邊，即慢線或路肩後，打好死火燈才下車。

勿站車頭或兩車之間

商討後續處理方法時，司機絕不應站在兩車之間或車輛前方，應站在車輛後方稍遠的路肩或路壆，以便其他駛至的司機留意到有人及死車。

港深西部公路發生嚴重車禍，兩名的士司機不治。（網民毛生）

若需即時停車 宜安全下走到左邊路肩 否則應留車上

至於車輛碰撞後如有人受傷，司機必須即時停車，之後可在安全情況下、例如沒有其他車輛駛近時，走上馬路左邊的路肩或路壆；若後方不斷有其他車輛駛近，或未能在安全情況下前往路肩，則應留在車內，並扣緊安全帶，立即報警，待警方到場後，在安全情況下才下車。

港深西部公路發生嚴重車禍，其中兩架的士停在快線。（梁偉權攝）

李耀培又提到，今次意外中駛至的四驅車，司機未有察覺前方路面有車停下，相信他涉及不專注駕駛。他解釋，涉事路段屬「一條大直路」的快速公路，雖然司機可能「好熟路」，惟意外很多時是突然發生，例如前方有壞車或有車相撞，若司機不夠專注，未能及時發現有車停在路面，就有可能撞上前方車輛，釀成嚴重車禍。因此他呼籲司機駕車時一定要專注。

港深西部公路發生嚴重車禍，現場地面遺下一灘血跡，並疑有一排假牙。（梁偉權攝）

港深西部公路發生嚴重車禍，涉及兩架的士和一架中港牌四驅車。（梁偉權攝）

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翻查資料，今年3月亦曾發生同類意外，兩名司機在沙田大老山公路就交通意外「講數」時，被從後駛至的貨車直撞，一死一傷。運輸署指出，若發生交通意外，除照顧傷者外，也應向其他駕駛人發出警告，並派人求助和看守現場，以防再發生意外，直至緊急救援人員到場，「不要忘記駛經車輛帶來的危險」。

運輸署表示，如意外只涉及車輛或財物輕微損毀而沒有人傷亡，司機可與其他有關司機及第三方商量，將車輛駛至附近路旁的安全地方，以免造成阻塞；除非有需要尋求警方協助，否則此類事故無必要向警方報告。

至於意外中如有涉及傷亡，或有任何車輛或財物遭到嚴重損毀，運輸署指在未獲警務人員許可下，司機或任何人不得移動或干擾該宗意外的車輛，但為救人、救火或應付任何其他緊急事故則除外；如任何人在意外中遭受猛烈撞擊，尤其是頭部，即使沒有表面傷痕，也應請醫生檢驗。

政府網頁亦有關於「在快速公路遇上事故」的處理指引，稱若事故不是非常緊急，不應停車；即使發覺車胎漏氣或引擎發出嘈雜聲，亦應慢駛至安全地方；如被迫停泊在快速公路上，應盡量泊在標準的路肩或最左面的路邊。遇事者亦應盡快致電求助，可憑幹線編號和里程標誌確認所在位置。

▼2024年3月大老山公路奪命車禍▼



的士被撞至變形。（馬耀文攝）