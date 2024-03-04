大老山公路車禍｜專家：應停慢線或避車處　運輸署籲注意駛經車輛

沙田大老山公路今早（4日）發生致命車禍，一輛私家車及一輛的士相撞後，兩名司機落車談判期間遭一輛貨車直撞，1死1傷。慘劇再度帶出車禍後「講數」的風險，專家提醒如意外輕微，應先停泊在慢線或避車處才可落車，理論期間亦應站在防撞欄、壆位等安全位置，切勿站在車輛的前後方。運輸署、政府及警方對公路車禍亦有指引及呼籲，包括如非緊急不應停車、更不要忘記駛經車輛帶來的危險。



的士被撞至變形。（馬耀文攝）

香港汽車工業學會會長李耀培稱，今早視野頗為清晰，估計是次意外起因是涉事貨車司機未有專注路面情況，一時掉以輕心，最終儼如「打保齡」般撞向前面兩車，釀成慘劇。

他指，上址公路時速限制70公里，輕微碰撞時有發生，惟香港的高速公路不多，普遍人缺乏處理交通事故的安全意識。李提醒，如交通意外無人受傷，涉事車輛應先停泊在慢線、影線或避車處；司機下車理論時亦應站在安全位置，如防撞欄後面，不要站在車輛的前後方，才能減低意外發生機會。

反之，如車禍有人受傷，司機停車後則毋須移動，但要打「死火燈」提醒後方車輛及報警。他同時提醒司機車禍後，不應逗留車內，「如果泊中線或快線，司機又沒有佩戴安全帶，有機會釀成車禍。」而意外後，司機可在沒有車輛通行時，走到路旁或路肩了解情況；如馬路滿佈車輛，司機亦可下車到路中間的「壆位」了解。

根據運輸署及政府指引，如遇交通意外，應向其他駕駛人發出警告，以防再生意外，更不要忘記駛經車輛帶來的危險。當中亦提及雖然意外後要停車，但如果只涉及車輛或財物輕微損毀而無傷亡，可與有關司機及第三方商量，並將車輛駛至附近路旁的安全地方，以免造成阻塞。

指引亦包括在「快速公路遇上事故」，如非緊急不應停車，即使發覺車胎漏氣或引擎發出嘈雜聲，亦應慢駛至安全地方；如被迫停泊在公路上，應盡量泊在標準的路肩或最左面的路邊；避免留在車內等候援助，盡量找尋安全地方暫避，如防撞欄，並要遠離路面或路肩。

警方亦在facebook呼籲，在公路上遇意外後，須打「死火燈」提醒其他道路使用者，以免發生危險；並盡量於較安全的地方落車，例如行人路、路肩或避車處等；同時保持警覺，留意現場情況同行駛中車輛會帶來的危險。

沙田大老山公路一輛私家車及的士相撞，2名司機落車講數期間，被從後駛至的貨車收掣不及撞向，1死1傷。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄稱，是次意外中，貨車司機被捕與車輛保險是分開處理。如貨車方面有買第三保，保險公司會調查意外原因，包括有否超速或超載等刑事問題，如證實是意外，第三保中的人命傷亡，最高單一事故賠償額可達1億；第三保中的財物損毀，則並非強制購買；如有買的話，一般最高賠償額可達100萬或以上。死者家屬、傷者等人，可循民事向貨車方面索償。

而貨車方面，本身如沒有購買全保或綜合保，只有第三保的話，有可能要繳付墊底費。羅少雄強調，保險公司須先履行賠償責任，如有需要才再向有關方面追討，例如今次意外中的貨車司機。

案發於今早10時39分，大老山公路往九龍方向近碧濤花園，兩名的士司機及私家車司機被貨車撞倒，頭部重創，兩人初時仍然清醒，惟私家車67歲姓梁男司機其後陷入昏迷。兩人均被送往威爾斯親王醫院搶救，梁男延至早上11時38分不治；的士53歲姓吳男司機則在深切治療部留醫，情況嚴重。至於貨車58歲姓葉男司機沒有受傷，並通過酒精測試，涉嫌危險駕駛導致他人身體嚴重受傷及危險駕駛導致他人死亡被捕。