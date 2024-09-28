港深西部公路車禍｜事前車cam曝光　的士停快線　2司機站車旁商討

港深西部公路今午（28日）發生奪命車禍，兩輛分別市區及新界的士發生碰撞，兩名司機下車站在紅的車頭商討時，一輛中港牌Range Rover四驅車從後駛至，撞向紅的車尾，將其推前撞斃兩名的士司機。現場所見，兩的士在奪命意外後，一前一後緊貼。



網上流傳的士被四驅車撞前、其他駛經車輛的車cam片段，影片顯示的時間，是在奪命意外發生前的約15分鐘，兩輛的士當時已停在路面，但停泊距離一度超過100米，兩男司機則站在後方紅的車尾旁商討。片段未有拍攝到奪命意外的經過，未知紅的是否事前曾再向前移動，抑或是被撞至推前百米，然後與綠的貼在一起。



港深西部公路9月28日發生兩死奪命車禍，有車cam片段顯示，涉事紅色的士事發前約15分鐘停在一處向左微彎的路段。（網上片段截圖）

車cam片段所顯示的時間約為下午2時43分，片中見到當時的士停在公路一處向左微彎的路段，紅的停在一個龍門架下方快線，車尾門打開，兩名相信是的士司機的男子站在車尾左邊，查看紅的車身。

港深西部公路9月28日發生兩死奪命車禍，有車cam片段顯示，涉事紅色的士事發前約15分鐘停在一處向左微彎的路段，綠的則停在前方逾100米外。（網上片段截圖）

車cam所在車輛沿公路中線繼續前駛，拍得綠的亦停在快線，與紅的所在位置相距逾100米，當時未見車旁有人。未知兩輛的士在之後是否曾經移動。

港深西部公路9月28日發生兩死奪命車禍，有車cam片段顯示，涉事綠色的士於事發前約15分鐘，一度停在紅色的士前方逾100米外。（網上片段截圖）

警方在下午約2時59分接報，指兩輛的士在港深西部公路疑因意外相撞後，綠的前、紅的後停在快線，兩名司機下車，站在兩輛的士中間商討，其間另一駛至車輛撞到紅的，將其推前撞到兩名的士司機，兩人疑頭部着地重創，送天水圍醫院搶救後均告不治。涉事中港牌Range Rover四驅車司機，涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。

港深西部公路發生嚴重車禍，兩名的士司機不治。（網民毛生）

該宗意外後，現場見到涉事紅的及綠的貼在一起停在快線，其中紅的車尾及右邊車頭撞凹；四驅車則停在兩輛的士前方約20多米的中線，右邊車頭損毀、擋風玻璃破裂。

港深西部公路發生嚴重車禍，涉及兩架的士和一架中港牌四驅車。（梁偉權攝）

港深西部公路發生嚴重車禍，其中兩架的士停在快線。（梁偉權攝）

港深西部公路發生嚴重車禍，現場地面遺下一灘血跡，並疑有一排假牙。（梁偉權攝）