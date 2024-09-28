維港水龍捲｜飛行服務隊直升機執勤經過　高空直擊水龍捲真身

今日（28日）中午12時半左右，有巿民拍攝到紅磡對開的維港出現水龍捲，並紛紛上載到社交平台。政府飛行服務隊執勤途經維港，將事主送醫院治理期間，親身從直升機目撃水龍捲，並在Instagram上傳多張高空視角照片，水龍捲一柱擎天。



政府飛行服務隊另外提醒，近期排天氣不太穩定，呼籲市民進行戶外活動或者行山時候記得留意天文台消息，飛行服務隊會繼續為市民隨時候命。

政府飛行服務隊執勤途經維港，從高空拍下水龍捲。（政府飛行服務隊 Instagram）

天文台高級科學主任韓啟光回覆《香港01》指，受高空擾動的影響，本港今日天氣不穩定，有一些較顯著的驟雨及雷暴，中午後開始影響本港。天文台於上午11時05分發出雷暴警告，正午前後雨勢集中在港島東同九龍東，部份地區錄得超過30毫米雨量紀錄。隨著發展，天文台於12時30分左右接到市民報告指維港水龍捲出現。天文台亦拍攝到水龍捲，經核實後發出特別天氣提示。這是天文台自1959年以來，首次接獲在維港內有水龍捲報告。

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韓啟光續指，一般而言水龍捲或龍捲風有時伴隨住有組織的雷雨雲出現。當天氣不穩定，有其他有利條件配合，雷雨雲內的旋轉氣流有機會向下伸展。如接觸不到地面是為漏斗雲；接觸到陸地則叫龍捲風，而接觸到水面就叫水龍捲。

維港驚現水龍捲，維持約兩分鐘。（讀者提供）

綜合網上影片及讀者提供的片段，可見水龍捲疑在紅磡海名軒對開海面逐漸形成，最初海水不斷打圈，越轉越快，並向上提升。水龍捲如輕煙一樣由海面席捲半空，蔚為奇觀，然後逐漸減短，至最終消散，維時約一至兩分鐘。

根據天文台資料，在香港出現的水龍捲於五月至十月期間的雨季最常見。天文台以往曾解釋，水龍捲風是自雷雨雲伸展至地面的一團快速旋轉的空氣，在水面上發生的龍捲風叫水龍捲。

維港驚現水龍捲，維持約兩分鐘，然後逐漸消散。（讀者提供）