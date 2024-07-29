市民中午拍攝到機埸旁疑有水龍捲　天文台：雷達曾現微弱旋轉特徵

天文台今日（29日）中午前指有一道雨帶正向北移動，中午前後影響本港。《香港01》接獲讀者報料，指今早約11時44分在香港國際機場附近，拍攝到疑似水龍捲出現。天文台回覆查詢指，雷達曾出現微弱旋轉特徵，但不能完全確定為水龍捲，較強的風雨亦有機會造成。



《香港01》接獲讀者魏先生報料，指今早約11時44分在香港國際機場附近拍攝到疑似水龍捲出現。（讀者魏先生提供）

天文台今日上午11時35分發出提別天氣提示，表示香港以南水域的一道雨帶正向北移動，並會在中午前後影響本港，促市民留意天氣變化。至中午12時10分，更新提稱短期內香港廣泛地區可能受大雨影響。

天文台今日上午11時36分的本港雷達圖變化。（天文台圖片）

天文台：較強風雨亦可出現微弱旋轉特徵

《香港01》接獲讀者魏先生報料，指今日約11時44分在香港國際機場附近拍攝到疑似水龍捲出現。天文台回覆查詢指，近中午時，雷達曾出現微弱旋轉特徵，但不能完全確定為水龍捲，較強的風雨亦有機會造成雷達出現微弱旋轉特徵。

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水龍捲分兩大類型 一種好天都會出現 一般不超過20分鐘

據天文台網頁資料，水龍捲可分為兩大類型，第一類較為常見的水龍捲，是在相對良好的天氣下發生，和雷暴沒有直接關係。這類水龍捲通常發生在快速發展的濃積雲底下。這類水龍捲的生命周期和移動路徑都較短，一般不會持續超過20分鐘。此外，當它們登上陸地後，便迅速消散，很少會深入內陸。

第二類水龍捲的形成機制和特徵則與陸上的龍捲風相同，通常和猛烈雷暴相關。它們會伴隨着惡劣天氣如大風及冰雹，並有時會在陸上發展之後移至海上。與第一類不同，這類水龍捲在雷暴內由上至下發展，在起初階段會先出現漏斗雲，之後逐漸延伸至地面或海面。

水龍捲形成之概念模型。（天文台）

天文台九天天氣預報顯示，明天（30日）起至下周一（8月5日）仍有驟雨，明天會有幾陣狂風雷暴，初時雨勢較大，本周三（31日）亦有幾陣驟雨及雷暴，下午短暫時間有陽光，本周四至六（1至3日）有驟雨及部分時間有陽光。由下周日(8月4日）起一連四日酷熱，預測市區最高攝氏34度。